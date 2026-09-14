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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافينيا يواصل التألق مع برشلونة.. 13 مساهمة تهديفية في آخر 7 مباريات

برشلونه
برشلونه
باسنتي ناجي

يواصل النجم البرازيلي رافينيا، لاعب نادي برشلونة، تقديم مستويات مميزة مع الفريق الكتالوني، بعدما واصل حضوره القوي على المستوى الهجومي خلال المباريات الأخيرة في مختلف البطولات.

برشلونة

ووفقًا للأرقام المتداولة عن آخر 7 مباريات لرافينيا مع برشلونة في جميع المسابقات، خاض اللاعب 7 مواجهات، نجح خلالها في المساهمة بـ13 هدفًا، بواقع 10 أهداف سجلها بنفسه، إلى جانب صناعة 3 أهداف لزملائه.

وتكشف هذه الأرقام عن الفعالية الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها رافينيا، خاصة في ظل قدرته على التسجيل وصناعة الأهداف، ليصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في الخط الأمامي للفريق الكتالوني.

ونجح النجم البرازيلي في تسجيل 10 أهداف خلال آخر 7 مباريات، بمعدل يتجاوز هدفًا في المباراة الواحدة، كما قدم 3 تمريرات حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 13 هدفًا خلال هذه الفترة.

ويعتمد برشلونة على تألق رافينيا في المنافسات المختلفة، في ظل الدور الهجومي الذي يقدمه اللاعب وقدرته على صناعة الفارق أمام المنافسين، سواء بالتسجيل أو تقديم التمريرات الحاسمة.

وتأتي هذه الأرقام لتؤكد الحالة الفنية المميزة التي يعيشها رافينيا، بعدما أصبح من أبرز أسلحة برشلونة الهجومية خلال الفترة الأخيرة.

برشلونه ميسي رافيينا

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