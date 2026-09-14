جمال عبد الحميد: 99% من جمهور الزمالك يفضل عودة إمام عاشور على زيزو

أكد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن قطاعًا كبيرًا من جماهير القلعة البيضاء يفضل عودة إمام عاشور إلى صفوف الفريق، مقارنة بعودة أحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى اختلاف موقف كل لاعب تجاه النادي.

الزمالك

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: "لو سألت أي حد من جمهور الزمالك مين يرجع زيزو ولا إمام عاشور؟ 99% هيقولك إمام".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "إمام عاشور كان نفسه يرجع الزمالك، لكن زيزو مكنش صادق ومشي من ورا النادي".

وتأتي تصريحات جمال عبد الحميد في ظل استمرار الجدل بين جماهير الزمالك حول اللاعبين الذين يمكن أن يمثلوا إضافة للفريق حال عودتهم، خاصة في ظل ارتباط الثنائي بذكريات مختلفة مع القلعة البيضاء.