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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى كامل: كنت أطالب بمنع المخالفات داخل النقابة ولم أحرض على أي فساد

نقيب الموسيقيين
نقيب الموسيقيين
رحمة سمير

قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إنّ حديثه المتداول لم يكن موجهاً إلى أهالي محافظة الشرقية، وإنما كان يتعلق بمنظومة العمل داخل نقابة المهن الموسيقية، مشدداً على أنه تلقى شكاوى من عدد من الأقاليم تفيد بأن بعض الموسيقيين لا يجدون فرص عمل، وهو ما دفعه إلى متابعة الأمر باعتباره مسؤولاً عن النقابة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن لكل نقابة فرعية مسؤوليتها في إدارة شؤون أعضائها، تماماً كما تتوزع المسؤوليات في مؤسسات الدولة، مضيفاً أن الواقعة المتداولة تعود إلى أربع سنوات، وأنه كان قد نسيها حتى أُعيد تداولها من جديد.

وتابع، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام لكشف ملابسات تصوير الفيديو وتسريبه، قائلاً إنه يريد معرفة «مين اللي صوره، واتسرب إزاي واتذاع ليه».

وأوضح، أن تصوير المقطع تم من دون علمه، واصفاً ما حدث بأنه «حاجة مختلسة ليا»، مؤكداً أنه يعرف الأشخاص الذين كانوا يجلسون على الطاولة وقتها، وأنه ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات لمعرفة المسؤول عن تسريب الفيديو.

وأشار مصطفى كامل إلى أن سبب استدعائه لأحد أعضاء مجلس الإدارة آنذاك كان ورود شكاوى بشأن عدم تشغيل الموسيقيين في الإقليم، موضحاً أنه اطلع على منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن رداً اعتبره غير مناسب من عضو مجلس الإدارة على أحد الموسيقيين، عندما قال له: «روح خلي مصطفى كامل نقيبك يشغل الناس هنا».

وأضاف أن الشكاوى تضمنت أيضاً الحديث عن إدارة استوديوهات وتكوين فرق موسيقية بالمخالفة للقانون، مؤكداً أن هدفه كان معالجة هذه المخالفات وليس الإساءة إلى أحد.

وشدد نقيب المهن الموسيقية على أنه لم يطلب من أي شخص ارتكاب مخالفات أو التلاعب في الانتخابات، بل كان يطالب بمنع أي تجاوزات، قائلاً: «أنا بقوله بطلوا تبصموا الناس»، ومشيراً إلى أن نهاية الفيديو تتضمن حديثه عن رفض ما وصفه بممارسات لا ترضي الله.

وأردف، أنه طوال السنوات الماضية حرص على عدم تدخل أعضاء مجلس النقابة في انتخابات الفروع، قائلاً إنه كان يوجههم إلى ترك حرية الاختيار لأبناء كل محافظة، مؤكداً في ختام حديثه بالقسم: «أقسم لك بالله ما في لفظ فيه كلمة أهالي الشرقية»، وأن كل ما صدر عنه كان متعلقاً بإصلاح منظومة العمل داخل النقابة وليس الإساءة إلى أبناء المحافظة.
 

مصطفى كامل النقابة فساد أهالي محافظة الشرقية الدولة

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