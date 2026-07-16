أستاذ علوم سياسية: واشنطن تحكمها سياسة «الرد على الرد» والوسطاء استنفذوا أوراقهم

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن المشهد السياسي الراهن يتسم بتضارب الرسائل والتصريحات، سواء فيما يتعلق بملفات الرسوم أو القضايا السياسية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتبنى نهج "الرد على الرد"، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويؤخر الوصول إلى تفاهمات حقيقية.

غياب أي اتفاق ملموس

وأوضح فهمي أن مختلف الأطراف تحاول كسب المزيد من الوقت، في ظل غياب أي اتفاق ملموس على أرض الواقع، رغم استمرار التحركات والجهود التي تقودها أطراف إقليمية ودولية لإحياء مسار التهدئة.

محاولات تقريب وجهات النظر

وأضاف أن الوسطاء الذين انخرطوا في محاولات تقريب وجهات النظر خلال الفترة الماضية باتوا يواجهون حالة من الإرهاق، بعدما استُنفدت معظم المبادرات والأدوات المتاحة لديهم، الأمر الذي يجعل فرص التوصل إلى تسوية شاملة أكثر صعوبة في المرحلة الحالية.