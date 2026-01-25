أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة

تشعر الفتيات خلال مرحلة المراهقة بالكلمات بشكل أعمق مما يدركه العديد من الآباء. خلال فترة المراهقة، يتطور المركز العاطفي للدماغ بشكل أسرع من الجزء المسؤول عن المنطق والتحكم، هذا يعني أنه حتى التعليقات الصغيرة يمكن أن تتسبب في مشاكل بينهم.

تظهر الأبحاث التي أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس أن المراهقين حساسون بشكل خاص للنبرة والصياغة، يمكن أن يتردد صدى ملاحظة عادية حول موقفهم أو جسدهم أو درجاتهم في أذهانهم بعد فترة طويلة من انتهاء المحادثة، هذه الكلمات لا تشكل مزاجهم فقط، إنهم يساعدون في بناء احترامهم لذاتهم وثقتهم وإحساسهم بالهوية.

هذه هي أيضا المرحلة التي تبدأ فيها الفتيات في مقارنة أنفسهن بالآخرين. تضيف وسائل التواصل الاجتماعي والصداقات والضغط المدرسي جميعها طبقات من انعدام الأمن، لذلك يجب على الأباء مراعاة الفتيات خلال مرحلة المراهقة.

تصرفات يجب الا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة

1.الابتعاد الغير مقصود

مع دخول الفتاة مرحلة المراهقة، تبدأ التغيرات الجسدية والعاطفية في الظهور، مما قد يجعلها تشعر بالحرج من الأحضان أو القبلات، وأحيانًا ترفضها بشكل صريح. ورغم ذلك، فإن تراجع الأب عن إظهار المودة الجسدية في هذه المرحلة قد يحمل رسالة خاطئة.

في هذا التوقيت تكون الفتاة أكثر عرضة للشعور بعدم الأمان، وتحتاج إلى دعم واحتواء الأب، حتى وإن لم تظهر ذلك. إلا أن بعض الآباء يتوقفون عن هذا الدور بسبب العصبية أو الإحراج أو الرفض المتكرر.

خلاصة القول: لا ينبغي أن تكون ردود فعل المراهقة سببا في التوقف عن التعبير عن الحب، فالمودة الأبوية تظل عنصر أساسي في شعورها بالأمان.

2. غياب الاحتواء العاطفي

كآباء، نشعر دائما بالحاجة إلى السيطرة والحصول على جميع الإجابات، نحتاج إلى الشعور بأن لدينا القدرة على حل أي مشكلة، عندما تبالغ مشاعر الفتاة المراهقة، يحاول العديد من الآباء إعطاء كلمة تشجيع سريعة أو حل لجعل كل شيء على ما يرام. أو ربما الأسوأ من ذلك، أنهم يرسلونها دائما بعيدا للتحدث إلى والدتها.

خلاصة القول: لست بحاجة إلى معرفة ما يجب فعله بمشاعرها، فقط دعها تشعر بهم وكن هناك للتعاطف. شارك مشاعرك وصراعاتك معها. يجعلك مكانا أكثر أمانا لها .

3. معاملتها وكأنها فتاة صغيرة

حان الوقت لنقول وداعا لتلك الفتاة الصغيرة، الفتيات المراهقات أقرب إلى أن يكونوا بالغين من الأطفال، قد لا يحب الآباء ذلك، لكنه يحدث. في هذه المرحلة من حياتهم، يحتاجون إلى الانفصال عن آبائهم واختراق الحدود.

خلاصة القول: احتضن ابنتك البالغة التي ستصبح قريبا وقم ببناء نوع جديد من العلاقات. توقف عن محاولة حل مشاكلها ودعها تغامر وتفشل وتقهر.

4. توقع الطاعة العمياء

لا يمكنك أن تتوقع من ابنتك المراهقة أنها تستمع إليك أو أن يكون لما تقوله دائما تأثير عليها، يشعر العديد من الآباء أنهم يفقدون السيطرة، وهو أمر دقيق، ولكن بعد ذلك يحاولون قمع بناتهم في محاولة للسيطرة. كلما زاد عدد الآباء الذين فعلوا ذلك، كلما تمردت الفتيات المراهقات لتحرير أنفسهن، العلاقة مختلفة تماما الآن. في سنوات المراهقة، يجب أن يكسب الأب الحق في أن يسمع أبنته.

خلاصة القول: تعرف على عالمها وتعرف على الأشياء التي تثيرها، تعرف على ما تحبه وما تكرهه ولا تقلل أبدا من اهتماماتها، افهم أنها لا تزال طفلة - لذلك تحتاج إلى حدود - ولكن ابدأ في معاملتها والتحدث إليها وكأنها بالغة.

5. التواصل من خلال شخص آخر

قد يكون التواصل مع ابنتك المراهقة أمرا صعبا ومحبطا، ولكن في كثير من الأحيان يدخل طرف ثالث (عادة أمي) الصورة للوساطة. على الرغم من أن الطرف الثالث ربما يكون حسن النية، إلا أن النتيجة هي انهيار في التواصل المباشر مما يسبب المزيد من المشاكل، لا يؤدي عادة إلى انفصال أعمق بين الأب والابنة فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى توتر بين الابنة والأم أو الأب والأم.

خلاصة القول: بدلا من الاعتماد على وسيط، اطرح الأسئلة، واستمع أكثر، وابحث عن الفهم. ابذل قصارى جهدك لتكون حاضرا وصبورا ومتسقا، لا تتوقف أبدا عن التعامل معها.



المصدر: allprodad.