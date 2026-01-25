قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى إمبابة العام والمتغيبين للتحقيق
الإسكان الاجتماعي 2026.. تفاصيل حجز 37 ألف شقة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات
عروض غنائية وعزف جيتار يشعلان تفاعل الجمهور داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب
الجيش السوري يعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة

تصرفات يجب الا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
تصرفات يجب الا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
هاجر هانئ

تشعر الفتيات خلال مرحلة المراهقة بالكلمات بشكل أعمق مما يدركه العديد من الآباء. خلال فترة المراهقة، يتطور المركز العاطفي للدماغ بشكل أسرع من الجزء المسؤول عن المنطق والتحكم، هذا يعني أنه حتى التعليقات الصغيرة يمكن أن تتسبب في مشاكل بينهم.

تظهر الأبحاث التي أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس أن المراهقين حساسون بشكل خاص للنبرة والصياغة، يمكن أن يتردد صدى ملاحظة عادية حول موقفهم أو جسدهم أو درجاتهم في أذهانهم بعد فترة طويلة من انتهاء المحادثة، هذه الكلمات لا تشكل مزاجهم فقط، إنهم يساعدون في بناء احترامهم لذاتهم وثقتهم وإحساسهم بالهوية.

هذه هي أيضا المرحلة التي تبدأ فيها الفتيات في مقارنة أنفسهن بالآخرين. تضيف وسائل التواصل الاجتماعي والصداقات والضغط المدرسي جميعها طبقات من انعدام الأمن، لذلك يجب على الأباء مراعاة الفتيات خلال مرحلة المراهقة.

تصرفات يجب الا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة 

1.الابتعاد الغير مقصود

مع دخول الفتاة مرحلة المراهقة، تبدأ التغيرات الجسدية والعاطفية في الظهور، مما قد يجعلها تشعر بالحرج من الأحضان أو القبلات، وأحيانًا ترفضها بشكل صريح. ورغم ذلك، فإن تراجع الأب عن إظهار المودة الجسدية في هذه المرحلة قد يحمل رسالة خاطئة.
في هذا التوقيت تكون الفتاة أكثر عرضة للشعور بعدم الأمان، وتحتاج إلى دعم واحتواء الأب، حتى وإن لم تظهر ذلك. إلا أن بعض الآباء يتوقفون عن هذا الدور بسبب العصبية أو الإحراج أو الرفض المتكرر.

خلاصة القول: لا ينبغي أن تكون ردود فعل المراهقة سببا في التوقف عن التعبير عن الحب، فالمودة الأبوية تظل عنصر أساسي في شعورها بالأمان.

2. غياب الاحتواء العاطفي 

كآباء، نشعر دائما بالحاجة إلى السيطرة والحصول على جميع الإجابات، نحتاج إلى الشعور بأن لدينا القدرة على حل أي مشكلة، عندما تبالغ مشاعر الفتاة المراهقة، يحاول العديد من الآباء إعطاء كلمة تشجيع سريعة أو حل لجعل كل شيء على ما يرام. أو ربما الأسوأ من ذلك، أنهم يرسلونها دائما بعيدا للتحدث إلى والدتها.

خلاصة القول: لست بحاجة إلى معرفة ما يجب فعله بمشاعرها، فقط دعها تشعر بهم وكن هناك للتعاطف. شارك مشاعرك وصراعاتك معها. يجعلك مكانا أكثر أمانا لها .

3. معاملتها وكأنها فتاة صغيرة 

حان الوقت لنقول وداعا لتلك الفتاة الصغيرة، الفتيات المراهقات أقرب إلى أن يكونوا بالغين من الأطفال، قد لا يحب الآباء ذلك، لكنه يحدث. في هذه المرحلة من حياتهم، يحتاجون إلى الانفصال عن آبائهم واختراق الحدود.

خلاصة القول: احتضن ابنتك البالغة التي ستصبح قريبا وقم ببناء نوع جديد من العلاقات. توقف عن محاولة حل مشاكلها ودعها تغامر وتفشل وتقهر.

4. توقع الطاعة العمياء

لا يمكنك أن تتوقع من ابنتك المراهقة أنها تستمع إليك أو أن يكون لما تقوله دائما تأثير عليها، يشعر العديد من الآباء أنهم يفقدون السيطرة، وهو أمر دقيق، ولكن بعد ذلك يحاولون قمع بناتهم في محاولة للسيطرة. كلما زاد عدد الآباء الذين فعلوا ذلك، كلما تمردت الفتيات المراهقات لتحرير أنفسهن، العلاقة مختلفة تماما الآن. في سنوات المراهقة، يجب أن يكسب الأب الحق في أن يسمع أبنته.

خلاصة القول: تعرف على عالمها وتعرف على الأشياء التي تثيرها، تعرف على ما تحبه وما تكرهه ولا تقلل أبدا من اهتماماتها، افهم أنها لا تزال طفلة - لذلك تحتاج إلى حدود - ولكن ابدأ في معاملتها والتحدث إليها وكأنها بالغة.

5. التواصل من خلال شخص آخر

قد يكون التواصل مع ابنتك المراهقة أمرا صعبا ومحبطا، ولكن في كثير من الأحيان يدخل طرف ثالث (عادة أمي) الصورة للوساطة. على الرغم من أن الطرف الثالث ربما يكون حسن النية، إلا أن النتيجة هي انهيار في التواصل المباشر مما يسبب المزيد من المشاكل، لا يؤدي عادة إلى انفصال أعمق بين الأب والابنة فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى توتر بين الابنة والأم أو الأب والأم.

خلاصة القول: بدلا من الاعتماد على وسيط، اطرح الأسئلة، واستمع أكثر، وابحث عن الفهم. ابذل قصارى جهدك لتكون حاضرا وصبورا ومتسقا، لا تتوقف أبدا عن التعامل معها.


المصدر: allprodad.

المراهقة مرحلة المراهقة المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

بعد حديث الرئيس السيسي.. طلب عاجل من مفيدة شيحة بشأن سن الرشد الرقمي

نيفين مختار

سر إكثار النبي من صيام شعبان.. نيفين مختار تكشف الحكمة وتوضح حكم يوم الشك

نيفين مختار

ليلة مباركة تسبق رمضان.. نيفين مختار: النصف من شعبان دعوة لجبر الخواطر وصفاء القلوب

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد