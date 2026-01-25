عينك بتحرقك في الشتاء .. كل ما تود معرفته عن جفاف العين

غالباً ما تتفاقم أعراض حرقة العين وتهيجها وسيلان الدموع في فصل الشتاء بسبب انخفاض الرطوبة واستخدام أجهزة التدفئة والشاشات.

إن فهم هذه الأعراض وإجراء تغييرات بسيطة يومياً يمكن أن يساعد في الوقاية من مشاكل العين المزمنة.

يبدو الشتاء لطيفًا على البشرة، لكنه قد يكون قاسيًا بشكلٍ مفاجئ على العينين إذا لاحظتَ حرقانًا، أو حكة، أو احمرارًا، أو رغبةً مُلحةً في الرمش، فأنت لست وحدك يزداد جفاف العين خلال الأشهر الباردة، ولا ترتبط الأسباب كثيرًا بالعمر، بل بكيفية تأثير الشتاء على بيئتك - سواءً في الخارج أو في الداخل. تحاول عيناك إخبارك بشيء ما، والاستماع إليها مُبكرًا يُمكن أن يمنع الشعور بعدم الراحة على المدى الطويل.

أسباب جفاف العين في الشتاء



ليس الطقس البارد بحد ذاته هو السبب المباشر، بل انخفاض الرطوبة فالهواء الشتوي يحمل رطوبة أقل، مما يؤدي إلى تبخر طبقة الدموع الطبيعية بشكل أسرع وعند الانتقال من البرد الخارجي إلى الأماكن الداخلية الدافئة، يزيد التغير المفاجئ في درجة الحرارة والرطوبة من جفاف العين كما أن أجهزة التدفئة، ومراوح السيارة، ومكيفات الهواء على وضع "التدفئة"، وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشات، كلها عوامل تستنزف رطوبة العين.

عامل آخر؟ يقلّ معدل رمش العين عند استخدام الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وفي الشتاء، يقضي الأشخاص وقتاً أطول في الأماكن المغلقة أمام الشاشات، مما يقلل الرمش بنسبة تصل إلى 50%، ويزيد من جفاف العين.

أعراض جفاف العين في الشتاء



جفاف العين ليس مجرد تهيج موسمي. يُشير جسمك إلى أن طبقة الدموع - وهي طبقة واقية ضرورية لصفاء الرؤية - لا تعمل كما ينبغي. عندما تتلف هذه الطبقة، تُعاني العينان للحفاظ على ترطيبهما، مما يُؤدي إلى ردود فعل تعويضية مثل إفراز الدموع بكثرة، والحساسية للضوء، أو الشعور بوجود رمل في العين.

قد يؤدي تجاهل هذه الأعراض إلى التهاب، وعدوى متكررة، أو في الحالات الشديدة، إلى تلف سطح القرنية. كلما أسرعت في فهم العلامات، كان من الأسهل السيطرة على الحالة.

نصائح للتعامل مع جفاف العين في الشتاء



1. رطب مساحتك

يُعدّ جفاف الهواء الداخلي السبب الرئيسي للمشكلة. ويمكن استخدام جهاز ترطيب الهواء أو وضع أوعية من الماء بالقرب من المدفأة للمساعدة في استعادة الرطوبة في الغرفة.

2. اتبع قاعدة 20-20-20

كل 20 دقيقة، انظر إلى مسافة 20 قدمًا لمدة 20 ثانية. هذا يشجع على الرمش ويمنح عضلات عينيك استراحة.

3. استخدمي الدموع الاصطناعية

تُعد قطرات ترطيب العين الخالية من المواد الحافظة مثالية لجفاف العين في فصل الشتاء. فهي تعيد ترطيب العين دون التسبب في تهيجها عند استخدامها بشكل متكرر.

4. احمِ عينيك في الهواء الطلق

تُسرّع الرياح والبرد من تبخر الدموع. تعمل النظارات الشمسية ذات الإطار الكامل أو النظارات ذات الدروع الجانبية كحاجز وقائي.

5. حافظ على رطوبة جسمك وتناول أحماض أوميغا 3 الدهنية.

يؤدي الجفاف إلى تفاقم جفاف العين. شرب كمية كافية من الماء وتناول أطعمة مثل الجوز وبذور الكتان والأسماك الدهنية يدعم إنتاج الدموع بشكل صحي.

6. الحد من التعرض المباشر للحرارة

تجنب الجلوس بالقرب من المدافئ أو المراوح أو مواقد النار. فالهواء الساخن المباشر يزيد من جفاف البشرة بسرعة.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

إذا استمرت الأعراض رغم العناية المنزلية، أو إذا كنت تعاني من احمرار شديد، أو ألم حاد، أو تشوش في الرؤية، فاستشر طبيب عيون. قد يشير جفاف العين المستمر إلى مشاكل كامنة مثل خلل في غدد ميبوميوس أو أمراض المناعة الذاتية التي تتطلب علاجًا متخصصًا.

