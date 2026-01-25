قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عينك بتحرقك في الشتاء .. كل ما تود معرفته عن جفاف العين

جفاف العين
جفاف العين
هاجر هانئ

غالباً ما تتفاقم أعراض حرقة العين وتهيجها وسيلان الدموع في فصل الشتاء بسبب انخفاض الرطوبة واستخدام أجهزة التدفئة والشاشات.

إن فهم هذه الأعراض وإجراء تغييرات بسيطة يومياً يمكن أن يساعد في الوقاية من مشاكل العين المزمنة.

 يبدو الشتاء لطيفًا على البشرة، لكنه قد يكون قاسيًا بشكلٍ مفاجئ على العينين إذا لاحظتَ حرقانًا، أو حكة، أو احمرارًا، أو رغبةً مُلحةً في الرمش، فأنت لست وحدك يزداد جفاف العين خلال الأشهر الباردة، ولا ترتبط الأسباب كثيرًا بالعمر، بل بكيفية تأثير الشتاء على بيئتك - سواءً في الخارج أو في الداخل. تحاول عيناك إخبارك بشيء ما، والاستماع إليها مُبكرًا يُمكن أن يمنع الشعور بعدم الراحة على المدى الطويل.

أسباب جفاف العين في الشتاء


ليس الطقس البارد بحد ذاته هو السبب المباشر، بل انخفاض الرطوبة فالهواء الشتوي يحمل رطوبة أقل، مما يؤدي إلى تبخر طبقة الدموع الطبيعية بشكل أسرع وعند الانتقال من البرد الخارجي إلى الأماكن الداخلية الدافئة، يزيد التغير المفاجئ في درجة الحرارة والرطوبة من جفاف العين كما أن أجهزة التدفئة، ومراوح السيارة، ومكيفات الهواء على وضع "التدفئة"، وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشات، كلها عوامل تستنزف رطوبة العين.

عامل آخر؟ يقلّ معدل رمش العين عند استخدام الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وفي الشتاء، يقضي الأشخاص وقتاً أطول في الأماكن المغلقة أمام الشاشات، مما يقلل الرمش بنسبة تصل إلى 50%، ويزيد من جفاف العين.

أعراض جفاف العين في الشتاء


جفاف العين ليس مجرد تهيج موسمي. يُشير جسمك إلى أن طبقة الدموع - وهي طبقة واقية ضرورية لصفاء الرؤية - لا تعمل كما ينبغي. عندما تتلف هذه الطبقة، تُعاني العينان للحفاظ على ترطيبهما، مما يُؤدي إلى ردود فعل تعويضية مثل إفراز الدموع بكثرة، والحساسية للضوء، أو الشعور بوجود رمل في العين.

قد يؤدي تجاهل هذه الأعراض إلى التهاب، وعدوى متكررة، أو في الحالات الشديدة، إلى تلف سطح القرنية. كلما أسرعت في فهم العلامات، كان من الأسهل السيطرة على الحالة.

نصائح للتعامل مع جفاف العين في الشتاء


1. رطب مساحتك

يُعدّ جفاف الهواء الداخلي السبب الرئيسي للمشكلة. ويمكن استخدام جهاز ترطيب الهواء أو وضع أوعية من الماء بالقرب من المدفأة للمساعدة في استعادة الرطوبة في الغرفة.

2. اتبع قاعدة 20-20-20

كل 20 دقيقة، انظر إلى مسافة 20 قدمًا لمدة 20 ثانية. هذا يشجع على الرمش ويمنح عضلات عينيك استراحة.

3. استخدمي الدموع الاصطناعية

تُعد قطرات ترطيب العين الخالية من المواد الحافظة مثالية لجفاف العين في فصل الشتاء. فهي تعيد ترطيب العين دون التسبب في تهيجها عند استخدامها بشكل متكرر.

4. احمِ عينيك في الهواء الطلق

تُسرّع الرياح والبرد من تبخر الدموع. تعمل النظارات الشمسية ذات الإطار الكامل أو النظارات ذات الدروع الجانبية كحاجز وقائي.

5. حافظ على رطوبة جسمك وتناول أحماض أوميغا 3 الدهنية.

يؤدي الجفاف إلى تفاقم جفاف العين. شرب كمية كافية من الماء وتناول أطعمة مثل الجوز وبذور الكتان والأسماك الدهنية يدعم إنتاج الدموع بشكل صحي.

6. الحد من التعرض المباشر للحرارة

تجنب الجلوس بالقرب من المدافئ أو المراوح أو مواقد النار. فالهواء الساخن المباشر يزيد من جفاف البشرة بسرعة.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

إذا استمرت الأعراض رغم العناية المنزلية، أو إذا كنت تعاني من احمرار شديد، أو ألم حاد، أو تشوش في الرؤية، فاستشر طبيب عيون. قد يشير جفاف العين المستمر إلى مشاكل كامنة مثل خلل في غدد ميبوميوس أو أمراض المناعة الذاتية التي تتطلب علاجًا متخصصًا.

المصدر: timesnownews

العين حرقة العين جفاف العين أسباب جفاف العين في الشتاء أسباب جفاف العين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

ترشيحاتنا

الدوريتوس

في 10 دقائق.. طريقة تحضير الدوريتوس بالمنزل

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

بالصور

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد