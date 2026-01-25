الانزلاق الغضروفي.. الأسباب والأعراض المبكرة وطرق العلاج



يعد الانزلاق الغضروفي من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في العصر الحديث، خاصة مع زيادة الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة، وقد يصيب فئات عمرية مختلفة، لكنه أكثر انتشارا بين البالغين



ما هو الانزلاق الغضروفي؟



الانزلاق الغضروفي يحدث نتيجة تحرك أو تمزق المادة الغضروفية الموجودة بين فقرات العمود الفقري، ما يؤدي إلى الضغط على الأعصاب المجاورة ويسبب آلاما قد تمتد إلى مناطق مختلفة من الجسم.



أسباب الانزلاق الغضروفي



تتعدد أسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفي، ومن أبرزها:

الجلوس الخاطئ لفترات طويلة خاصة أمام الشاشات

حمل أوزان ثقيلة بطريقة غير صحيحة

قلة النشاط البدني وضعف عضلات الظهر

السمنة وزيادة الوزن

التقدم في العمر وتآكل الغضاريف

التعرض لإصابة أو حركة مفاجئة خاطئة

الأعراض المبكرة للانزلاق الغضروفي

تظهر بعض العلامات التحذيرية في المراحل الأولى، من أهمها:

ألم متكرر في أسفل الظهر أو الرقبة

تنميل أو وخز في الذراعين أو الساقين

شعور بالضعف في العضلات

صعوبة في الانحناء أو الحركة

ألم يزداد مع الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.



طرق علاج الانزلاق الغضروفي



يعتمد العلاج على شدة الحالة، وغالبا يبدأ بالعلاج التحفظي، ويشمل:



الراحة المؤقتة وتجنب الحركات الخاطئة

تناول المسكنات ومضادات الالتهاب تحت إشراف طبي

جلسات العلاج الطبيعي لتقوية العضلات

إنقاص الوزن وتحسين نمط الحياة وفي الحالات المتقدمة، قد يلجأ الطبيب إلى:

الحقن الموضعية لتخفيف الالتهاب

التدخل الجراحي في حال فشل العلاجات الأخرى



الوقاية من الانزلاق الغضروفي



يمكن تقليل خطر الإصابة من خلال:



الجلوس بوضعية صحيحة

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تجنب حمل الأوزان الثقيلة بشكل مفاجئ

الحفاظ على وزن صحي