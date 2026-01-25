قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طبيب يفجر مفاجأة عن مشكلات القلب لدى الأطفال.. ماذا قال؟

مشكلات القلب لدى الأطفال
مشكلات القلب لدى الأطفال
هاجر هانئ   -  
حياة عبد العزيز

قال الدكتور عمرو سالم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة،  أصبحت مشاكل القلب لدى الأطفال من القضايا التي تثير قلق عدد كبير من الأمهات في الفترة الأخيرة، بالأخص مع تزايد الكشف عنها خلال المتابعات الطبية، ويتساءل الكثير عما إذا كانت هذه المشكلات خلقية منذ الولادة، أم أنها قد تظهر في مراحل لاحقة من عمر الطفل.

أكد دكتور عمرو سالم، في تصريحات لـ صدى البلد، أن خلال الفحص الدوري للأطفال، يقوم الطبيب بسماع القلب باستخدام السماعة الطبية، وفي حال ملاحظة أي صوت غير طبيعي، يتم تحويل الطفل إلى طبيب متخصص في أمراض قلب الأطفال، وهناك تجرى  بعض الفحوصات اللازمة مثل رسم القلب والموجات الصوتية على القلب، للاطمئنان على سلامة الطفل.

أضاف عمرو سالم، أن بعض الأطفال يولدون بعيوب خلقية في القلب، وغالبًا ما يتم اكتشافها مبكرا أثناء فترة الحمل من خلال الفحوصات بالموجات الصوتية،  أما في الحالات التي لا يظهر فيها خلل واضح قبل الولادة، فقد يتم اكتشاف المشكلة فيما بعد أثناء المتابعة الطبية أو عند ظهور بعض الأعراض.

أعراض مشاكل القلب عند الأطفال 

ومن أبرز هذه الأعراض التي تظهر على الأطفال: 

زيادة النهجان

صعوبة الرضاعة

تكرار الالتهابات الرئوية

 ضعف القدرة على بذل مجهود بدني مقارنة بالأطفال الأخرى.

 لذلك  أصبحت العديد من الأندية الرياضية تشترط إجراء رسم القلب والموجات الصوتية قبل السماح للأطفال بممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك للأطمئنان على صحة القلب لدى الطفل.

القلب أمراض قلب الأطفال رسم القلب عيوب خلقية

