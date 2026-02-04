أسوار وشدة حديدية.. إزالة قاعة أفراح على أرض زراعية بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، بإشراف ممدوح عباس، رئيس المركز، حملة إزالة موسعة استهدفت التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بقرية العسيرات شمال قنا، بقيادة عثمان مدكور، نائب رئيس المركز، وبمشاركة أقسام التنظيم، والزراعة، والإزالات، مع المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة التعدي مرة أخرى.

وأوضح عباس، بأن الحملة أسفرت عن إزالة تعديات على أرض زراعية بنطاق قرية العسيرات، على مساحة 2100متر مربع، عبارة عن أسوار وشدة حديدية، لغرض إنشاء قاعة أفراح، بناحية كوم البيجا، حيث تمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، بأن الحملات مستمرة بشكل يومي تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لن تسمح بأي مخالفات على الأراضي الزراعية، وستتعامل بحسم مع أي محاولة حفاظا على الصالح العام.



من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، استمرار الحملات المكثفة لحماية الأراضي الزراعية والتصدي لأي تعديات، مشددا على ضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وأضاف محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل وفق خطة واضحة تعتمد على التحرك السريع والإزالة الفورية للمخالفات في مهدها، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يمثل أولوية قصوى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.