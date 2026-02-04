رئاسة مركز بلاط بالوادي الجديد تعلن عن فرص عمل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينه بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن احتياجها لشغل وظيفة فني كهربائي إنارة بأجر يومى من الرجال فقط فعلى الراغبين فى شغل الوظيفة التوجه الى المركز التكنولوجي بالمركز والتقدم بطلب باسم رئيس مركز ومدينه بلاط وذلك في موعد أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان خلال الفترة من الثلاثاء 2026/2/3 حتى يوم الأحد 2026/2/17م.

- شروط الوظيفة والمستندات المطلوبة

وتضمنت شروط عامة للمسابقة:

- أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني مناسب

- تاديه الخدمة العسكريه او معاف منها.

- الا يقل سن المتقدم عن 21 عاما والا يزيد عن 40 عاما فى تاريخ الإعلان .

- أن يكون مقيم اقامه دائمه بمركز ومدينه بلاط ومثبت ببطاقة الرقم القومى .

- الا يكون قد سبق تم فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبيي نهائي .

- ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية .

- أن يكون لديه خبره كافيه وان يجتاز الاختبار المحدد من لجنه التقييم.

وتضمنت المستندات المطلوبة :

- صوره من المؤهل الدراسى .

- صوره من الرقم القومى

- صوره من شهاده الميلاد حديثة

- كعب عمل

- صحيفة الحالة الجنائية في حالة القبول

- شهاده تاديه الخدمة العسكرية