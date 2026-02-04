21 حدثا.. القبض على عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و10 سيدات، لـ 6 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.





وضبط صحبتهم 21 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهلهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهله لإحدى دور الرعاية.





