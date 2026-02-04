ينتحل صفة ضابط شرطة للنصب على سيدة.. تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لتواصله معها من خلال أحد تطبيقات الهواتف الذكية منتحلاً صفة أحد رجال الشرطة فى إطار النصب والإحتيال عليها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) وبحوزته (هاتف محمول "وبفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض النصب على المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





