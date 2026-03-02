قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين لقب "الأسطورة" وأرقام الحسم.. ناصر منسي يفرض نفسه نجما أول في نادي الزمالك

منتصر الرفاعي

من المدرجات إلى قلوب الجماهير هكذا تحول ناصر منسي إلى “الأسطورة" في عيون عشاق نادي الزمالك بعدما أصبح كلمة السر في العديد من انتصارات الفريق خلال المواسم الأخيرة وورقة الإنقاذ التي يعول عليها الأبيض كلما اشتدت اللحظات صعوبة.

جماهير الزمالك لم تمنحه اللقب من فراغ، فالمهاجم الذي يرتدي القميص الأبيض قاتلًا داخل منطقة الجزاء كان حاضرًا في المواعيد الكبرى، وسجل أهدافًا حاسمة أعادت الفريق إلى الطريق الصحيح أكثر من مرة في مباريات بدت مغلقة أو في أوقات كان فيها الفريق بحاجة إلى دفعة معنوية ظهر منسي ليقلب الموازين ويمنح الزمالك نقاطًا ثمينة أبقته في دائرة المنافسة.

في الموسم الماضي، قدم ناصر منسي واحدًا من أفضل مواسمه التهديفية، ودخل في سباق قوي على لقب هداف الدوري، في منافسة مباشرة مع نجم النادي الأهلي مام عاشور تلك المنافسة رفعت من نسق التحدي بين الطرفين، وأكدت أن منسي ليس مجرد مهاجم تقليدي، بل لاعب يملك عقلية الهداف الذي يسعى دائمًا لاعتلاء القمة.

ورغم شراسة الصراع حتى الجولات الأخيرة فإن الأهم كان الحضور الثابت لمنسي في قائمة الهدافين، وقدرته على التسجيل بطرق متنوعة بالرأس بالقدمين، ومن أنصاف الفرص، ليبرهن على اكتمال أدواته كمهاجم صندوق كلاسيكي بطابع عصري.

ومع انطلاق الموسم الجديد، واصل ناصر منسي تألقه حيث نجح حتى الآن في تسجيل 7 أهداف مؤكدًا أن ما قدمه في الموسم الماضي لم يكن مجرد صدفة أو طفرة مؤقتة أرقامه الحالية تضعه مجددًا في دائرة المنافسة وتعكس حالة الثبات الفني والذهني التي يعيشها اللاعب.

هذا الاستمرار في التسجيل إلى جانب تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، وقدرته على الضغط على دفاعات المنافسين، جعله عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في تشكيل الزمالك، بل وأحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري حاليًا.

لقب “الأسطورة” الذي تردده جماهير الزمالك في المدرجات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لم يأتي فقط بسبب الأهداف، بل أيضًا بسبب الروح القتالية والانتماء الظاهر في أداء اللاعب منسي يجسد نموذج المهاجم الذي يقاتل على كل كرة، ويحتفل بكل هدف وكأنه الأول في مسيرته، ما خلق حالة ارتباط خاصة بينه وبين الجماهير.

رسالة إلى الجهاز الفني للمنتخب

في ظل هذه المستويات اللافتة، تتصاعد الأصوات المطالِبة بضرورة منحه فرصة حقيقية مع المنتخب الوطني ويبدو أن الوقت قد حان لأن يلقي المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة القدم حسام حسن نظرة جادة على ما يقدمه ناصر منسي هذا الموسم.

فالمنتخب بحاجة دائمة إلى مهاجم جاهز بدنيًا وفنيًا، يعيش حالة تألق، ويملك حسًا تهديفيًا عاليًا ومع استمرار منسي في هز الشباك محليًا، فإن منحه الفرصة قد يضيف خيارًا هجوميًا مهمًا للفراعنة في الاستحقاقات المقبلة.

ناصر منسي لم يعد مجرد مهاجم يسجل أهدافا بل أصبح عنوانًا للثقة داخل نادي الزمالك، ورمزًا للرهان الرابح في اللحظات الحاسمة. وبين أرقام تتحدث وجماهير تمنحه لقب "الأسطورة" تبقى الخطوة التالية المنتظرة هي ارتداء قميص المنتخب، ليكتب فصلًا جديدًا في مسيرته، ويؤكد أن التألق المحلي يمكن أن يكون بوابة المجد الدولي.

