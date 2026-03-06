قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تلوح بالانسحاب من مونديال 2026.. ماذا يحدث في مجموعة مصر؟
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي يكرّم الهيئة القبطية الإنجيلية ضمن مبادرة أثر الخير في رمضان

ميرنا رزق

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تكريم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تقديرًا لدورها الفاعل وإسهاماتها التنموية والإنسانية ضمن مبادرة "أثر الخير" خلال شهر رمضان ٢٠٢٦، في إطار الجهود المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وعبّر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن تقديره لهذا التكريم، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية.

وقال:
“إن تكريم الهيئة القبطية الإنجيلية ضمن مبادرة أثر الخير يعكس أهمية العمل الأهلي المنظم في دعم جهود الدولة وتعزيز قيم التضامن المجتمعي.

ونؤمن أن خدمة الإنسان المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، هي رسالة أساسية نلتزم بها من خلال برامجنا التنموية والإنسانية في مختلف المحافظات.”

واستلم درع التكريم نيابة عن الدكتور القس أندريه زكي، الأستاذ باسم، رئيس القطاع المالي بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو التحالف الوطني، تقديرًا لجهود الهيئة في خدمة المجتمع ودعم المبادرة.

ويأتي هذا التكريم في ضوء الدور البارز الذي تقوم به الهيئة من خلال برامجها ومبادراتها التنموية، ومشاركتها الفاعلة ضمن المؤسسات الشريكة في التحالف الوطني، والتي أسهمت في وصول الخدمات الإنسانية والتنموية إلى ملايين المستفيدين في أنحاء الجمهورية، عبر تقديم الوجبات الساخنة والمساعدات الغذائية والدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا. كما شملت جهود الهيئة مبادرات بيئية مثل حملة "ازرع"، التي دعمت أكثر من ٦٠٠ ألف مزارع في ١٦ محافظة، إضافة إلى برامج تمكين اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق.

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يحتفي سنويًا بالمؤسسات الأكثر تأثيرًا من خلال جائزة "أثر"، التي تعتمد على معايير حوكمة دقيقة وشراكات مستدامة لتقييم الأداء المؤسسي في عشرة محاور رئيسية تشمل: التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي والاجتماعي، البنية التحتية والخدمات الأساسية، البيئة، الثقافة والرياضة، الحوكمة، الإغاثة والطوارئ، والتطوع. وتعد الجائزة معيارًا وطنيًا موثوقًا لتقدير أثر العمل الأهلي في مصر، وتحفيز المؤسسات على الاستدامة وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الهيئة القبطية الإنجيلية القس أندريه زكي

