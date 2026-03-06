خارج الحسابات ..أحمد حسن يصدم الجماهير بشأن نجم الاهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار جديد من إدارة الاهلي للأنجولي يلسين كامويش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :خاص.. إدارة الأهلي أبلغت كامويش بانتهاء إعارته فور انتهاء مباريات الموسم الجاري وعدم وجود نية لشراءه.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.