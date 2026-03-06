زوجة كريم فهمي تتألق في إطلالة رمضانية.. شاهد

حرصت دانية زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة زوجة كريم فهمي

خطفت زوجة كريم فهمي الأنظار بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت بنطلون وتوب باللون الأسود ونسقت معها قفطان مميز وراقي.

انتعلت زوجة كريم فهمي حذاء مسطح باللون الأسود، مع كلاتش بنفس اللون وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها،ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.