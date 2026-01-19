قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين

أسعار الحديد محليا وعالميا
أسعار الحديد محليا وعالميا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، مقابل ارتفاع في السوق المحلي.

وخلال السطور التالية،ونرصد أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 19 يناير 2026.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2026، مع تسجيل تحركات في اسعار في بعض المنتجات، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

زدات أسعار الخردة لتسجل 376 دولارا للطن مقارنة 371 دولارا للطن أسعار الاسبوع الماضي بارتفاع 5 دولارات.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 108 دولارات للطن مقارنة 109 دولارات للطن أسعار الاسبوع الماضي بتراجع  دولار واحد.

أما أسعار البليت بلغت 435 - 445 دولارًا للطن FOB روسيا، بزيادة أسبوعية قدرها 5 دولارات.

استقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

ارتفعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الإثنين نحو 38.200 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34.500 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37,113 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 19 يناير 2026: 

سجل سعر  الطن نحو 38.000 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37,900 جنيه من حديد بشاي.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وصل سعر الطن بنحو  37.500  جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وصل سعر الطن نحو  37.500 جنيه حديد المصريين.

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو   35.000 جنيها من حديد مصر ستيل.

ووصل سعر الطن نحو  34.500 جنيه من شركة سرحان.

وبلغ سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة المعادي.

وسجل سعر الطن نحو  34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وصل سعر الطن نحو34.500 جنيها من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن  نحو 34.500 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.

أسعار الحديد عالميا أسعار الحديد محليا سعر طن الحديد سعر البليت أسعار الخردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الإعدادية| أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

ترشيحاتنا

القاهرة الاخبارية

الانسحاب الكامل للتحالف الدولي من القواعد العراقية يمثل تحولاً أمنياً مهماً.. تفاصيل

جانب من الحلقة

بقول ابني مات| أم تدعو على ابنها أمام الكعبة.. والابن يكشف تفاصيل الخلاف المثير

عمرو أديب

عمرو أديب: على مدار فترات طويلة هناك حديث عن تعديل وزاري مرتقب

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد