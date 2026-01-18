أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد 18-1-2026

سجلت أسعار الحديد في الأسواق العالمية،تباينا مقابل زيادة في السوق المحلي.

وخلال السطور التالية،ونرصد أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد 18 يناير 2026.

أسعار الحديد عالميا

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2026، مع تسجيل تحركات في اسعار في بعض المنتجات، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

زدات أسعار الخردة لتسجل 376 دولارا للطن مقارنة 371 دولارا للطن أسعار الاسبوع الماضي بارتفاع 5 دولارات.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 108 دولارات للطن مقارنة 109 دولارات للطن أسعار الاسبوع الماضي بتراجع دولار واحد.

أما أسعار البليت بلغت 435 - 445 دولارًا للطن FOB روسيا، بزيادة أسبوعية قدرها 5 دولارات.

استقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

ارتفعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الأحد نحو 38.200 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34.500 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37,113 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأحد 18 يناير 2026:

سجل سعر الطن نحو 38.000 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 37,900 جنيه من حديد بشاي.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وصل سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 35.000 جنيها من حديد مصر ستيل.

ووصل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان.

وبلغ سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة المعادي.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي.

وصل سعر الطن نحو34.500 جنيها من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.