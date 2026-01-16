قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف يجتاز منتخب مصر الهزيمة من السنغال؟
ترامب يعلن تأسيس مجلس سلام في غزة.. 15 عضوا لإدارة القطاع
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب .. ردد 310 أدعية في وقت تحقيق الأمنيات
أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب
ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج
"ريكسوس ليفينج" تظهر عالمياً لأول مرة في قلب القاهرة.. تحويل مركز التجارة العالمي لوجهة فندقية فاخرة
قرار منتصف الليل.. قبول استقالة حكومة اليمن وتكليف الزنداني برئاسة الوزراء
الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الجمعة

سعر الحديد عالميا ومحليا
سعر الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، وانخفضت في السوق المحلي.

وخلال السطور التالية،ونرصد أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الجمعة 16 يناير 2026.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2026، مع تسجيل تحركات في اسعار في بعض المنتجات، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

زدات أسعار الخردة لتسجل 371 دولارا للطن مقارنة 370 دولارا للطن أسعار الاسبوع الماضي بارتفاع دولارا واحد.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 109 دولارات للطن مقارنة 106 دولارات للطن أسعار الاسبوع الماضي بزيادة 3 دولارا.

أما أسعار البليت استقرت عند 430 - 440 دولارًا للطن FOB روسيا.

وبلغت أسعار حديد التسليح نحو  495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

تراجعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الجمعة نحو 34,600 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 30.700 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 32,566 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الجمعة 16 يناير 2026: 

سجل سعر  الطن نحو 34.000 جنيه من حديد عز. 

وصل سعر الطن بنحو  33.250 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

بلغ سعر الطن نحو  32,500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 32.500 جنيه حديد المصريين.

وسجل سعر الطن نحو 32.000 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو   31.000 جنيها من حديد مصر ستيل.

ووصل سعر الطن نحو  31 ألف جنيه من شركة سرحان.

وبلغ سعر الطن نحو 30.900 جنيه من شركة المعادي.

وسجل سعر الطن نحو  30.800 جنيه من شركة الكومي. 

وصل سعر الطن نحو 30.700 جنيها من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن  نحو 30.700 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.

أسعار الحديد أسعار الحديد عالميا أسعار الحديد محليا أسعار خام الحديد أسعار حديد التسليح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

تويوتا كراون 2026

ماذا تقدم تويوتا كراون برستيج 2026 .. وكم سعرها في السعودية؟

بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027

بصوت مرعب | M3 الكهربائية 2027 بقوة 1000 حصان

كيا كي 4 موديل 2026

مواصفات كيا كي 4 السيدان 2026 الجديدة

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد