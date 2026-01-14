قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار عالمي وتراجع محلي.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تياينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، وتراجعت في السوق المحلي.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الاربعاء 14 يناير 2026.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2026، مع تسجيل تحركات في اسعار في بعض المنتجات، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

زدات أسعار الخردة لتسجل 371 دولارا للطن مقارنة 370 دولارا للطن أسعار الاسبوع الماضي بارتفاع دولارا واحد.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 109 دولارات للطن مقارنة 106 دولارات للطن أسعار الاسبوع الماضي بزيادة 3 دولارا.

أما أسعار البليت استقرت عند 430 - 440 دولارًا للطن FOB روسيا.

واستقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

تراجعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الأربعاء  نحو 34,600 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 30.700 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 32,566 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأربعاء 14 يناير 2026: 

سجل سعر  الطن نحو 34.000 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  32,500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 32.500 جنيه حديد المصريين.

وصل سعر الطن نحو 32.000 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

بلغ سعر الطن بنحو  33.250 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو  30.800 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو   31.000 جنيها من حديد مصر ستيل.

وسجل سعر الطن نحو  31 ألف جنيه من شركة سرحان.

وسجل سعر الطن نحو 30.900 جنيه من شركة المعادي.

وصل سعر الطن نحو 30.700 جنيها من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن  نحو 31.000 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.

أسعار الحديد أسعار الحديد عالميا أسعار الحديد محليا الحديد

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
