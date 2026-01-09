أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الجمعة 9 -1- 2026

استقرت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، وكذلك في السوق المحلي، بعد تراجعها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الجمعة 9 يناير 2026.

أسعار الحديد عالميا

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأسبوع الأول من يناير، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

استقرت أسعار الخردة عند 370 دولارا للطن دون تغيير أسبوعي.

استقرت أسعار خام الحديد لنحو 106 دولارات للطن دون تغيير.

أما أسعار البليت استقرت عند 436 - 440 دولارًا للطن FOB روسيا.

واستقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

واصلت أسعار حديد التسليح استقرارها في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الجمعة نحو 34.600 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 31.500 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 33.365 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الجمعة 9 يناير 2026:

سجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 33.700 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 33.500 جنيه حديد المصريين.

وصل سعر الطن نحو 33.500 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

بلغ سعر الطن بنحو 33.000 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 32.250 جنيها من شركة الكومي.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 32.250 جنيها من حديد مصر ستيل.

وسجل سعر الطن نحو 32 ألف جنيه من شركة سرحان.

وسجل سعر الطن نحو 32000 جنيه من شركة المعادي.

وصل سعر الطن نحو 31.750 جنيها من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن نحو 31.500 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.