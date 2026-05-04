المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكوافير سيدات بأبو رديس.. اعرف السبب

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريم كوافير سيدات بمدينة أبورديس مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود أحداث الواقعة إلى 22 ديسمبر 2025، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة سيناء الجنوبية والسويس، فرع أبورديس، تفيد بقيام المتهم «أيمن. ح. م. ع» (34 عامًا)، صاحب كوافير سيدات، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، مستخدمًا سيارة في نقلها، ومتخذًا من مسكنه مكانًا لإخفائها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن جهات التحقيق، أُعدّ كمين أمني بالقرب من مسكن المتهم، حيث تم ضبطه أثناء خروجه وبحوزته جوال بلاستيكي، وبتفتيشه عُثر بداخله على 80 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبتفتيش السيارة، عُثر أسفل مقعد القيادة على 20 قطعة أخرى من مخدر الحشيش، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 100 قطعة، بلغ وزنها نحو 9 كيلوجرامات و180 جرامًا.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والسيارة لاستخدامها في ترويج المواد المخدرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 601 جنح أبورديس لسنة 2025، وبعرضه على جهات التحقيق برأس سدر، قررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية.

وبعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدها برقم 1960 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.