ملك عبد الرحمن تٌحرز ميداليتين في البطولة الدولية للبارا تجديف بفرنسا

حصدت البطلة المصرية ملك عبدالرحمن ميداليتين فضيتين خلال منافسات البطولة الدولية للبارا تجديف التي أُقيمت في فرنسا في الفترة من 1 مايو حتى 3 مايو الجاري.

وأثبتت ملك عبد الرحمن، من خلال مشاركتها المتميزة، قدرتها العالية على التنافس على أعلى المستويات، حيث نجحت في حجز مركز الوصافة في منافسة شديدة التحدي، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في مستوى لاعبي البارا تجديف المصريين.

بينما قدم علاء حسن أداءً متطورًا بحلوله في المركز السابع من بين 14 مركبًا في السباق الأول بفارق 5 ثوانٍ فقط عن اللاعب الألماني صاحب المركز السابع في بارالمبياد باريس 2024، ثم المركز الخامس في السباق الثاني وذلك تحت قيادة الكابتن ساهر رفعت، عقب معسكر تدريبي مكثف بالملعب الأولمبي في باريس الذي أُقيم في فرنسا خلال الفترة من 26 أبريل حتى 30 أبريل الماضي.

وقال اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف: "فخورون بكل إنجاز يحققه أبطالنا، وخاصة في رياضة البارا تجديف التي شهدت تطورًا كبيرًا في مصر.

وتابع أن ما حققته ملك عبد الرحمن هو نتيجة للإعداد الجاد والمستمر من قبل الاتحاد والمدربين، ويعكس النجاح المستمر لخططنا في دعم الرياضيين ذوي الهمم.".

واختتم اللواء شريف القماطي تصريحاته أن مصر تقديم نماذج مشرفة في مجال رياضة الباراتجديف، ويعد هذا الإنجاز بداية لمزيد من النجاحات على الصعيدين الإقليمي والدولي.