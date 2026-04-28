انطلاق بطولة الجمهورية للتجديف للبراعم والناشئين

يستعد الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي لإقامة بطولة الجمهورية للبراعم والناشئين تحت 19 و20 سنة ضمن منافسات الموسم الرياضي 2025/2026، وذلك خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى 1 مايو، المقبل.

وتقام السباقات من كوبري الجلاء وحتى كوبري الزمالك بمشاركة 13 ناديًا من أنحاء الجمهورية.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 850 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 39 سباقًا عبر الفئات العمرية البراعم والبرعمات تحت 14 و16 سنة، بالإضافة إلى الناشئين والناشئات تحت 19 و20 سنة على مدار ثلاثة أيام،

وتعد البطولة من أهم بطولات القاعدة التي تساهم في نشر وتطوير رياضة التجديف ودعم المنتخبات الوطنية من خلال متابعة أداء اللاعبين واختيار العناصر المميزة إلى جانب احتساب نتائجها ضمن درجات الحافز الرياضي.

وكان قد أقيم الاجتماع الفني للبطولة أمس الإثنين بنادي المقاولون العرب لوضع الترتيبات النهائية لانطلاق المنافسات، وتقام البطولة تحت إشراف القبطان محمد سلامة عضو مجلس الإدارة المفوض ويعاونه الكابتن إبراهيم أيوب عضو مجلس الإدارة المفوض والكابتن أحمد نبيل عضوا مجلس الإدارة، فيما يرأس لجنة التحكيم الحكم الدولي الكابتن سامي أبو العلا ويتولى إدارة البطولة الكابتن أحمد الرويعي المدير التنفيذي لنادي المقاولون العرب للتجديف.

وأكد اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف أن البطولة تمثل خطوة مهمة في إعداد جيل جديد من الأبطال مشددًا على أن الاتحاد يحرص على متابعة جميع العناصر المشاركة لاختيار الأفضل لتمثيل مصر في البطولات المقبلة.