3 ميداليات لمصر في التجديف الشاطئي.. أبطال المنتخب يكشفون كواليس الفوز والتحدي

أكد أبطال منتخب مصر للتجديف الشاطئي أن الرياضة تواصل تحقيق إنجازات دولية ترفع اسم مصر في المحافل العالمية، بعد حصد 3 ميداليات متنوعة (ذهبية وبرونزية) خلال بطولة دولية أقيمت في إيطاليا.

وقالت البطلة ريماس أسامة إن بداية مشوارها مع اللعبة جاءت بعد تجربة سابقة في السباحة، قبل أن تتجه إلى التجديف خلال فترة كورونا، مؤكدة أن اللعبة منحتها ثقة كبيرة في النفس وقدرة على الاعتماد على الذات، خاصة في المنافسات الفردية.

من جانبه، أوضح اللاعب علي محمد أن اللعبة تعتمد على الجهد البدني العالي والتدريب المستمر داخل المياه إلى جانب الجري والتأهيل البدني، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي قد يمتد لساعات يوميًا حسب خطة الجهاز الفني.

وأكد اللاعبان أن المنافسة في البطولات الدولية تكون قوية، خاصة في سباقات الفردي والزوجي، لافتين إلى أن التفاهم بين الشريك داخل القارب عنصر أساسي لتحقيق نتائج إيجابية.

كما أشارا إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدربين يلعب دورًا مهمًا في الإعداد النفسي والبدني، من خلال المعسكرات المستمرة والمتابعة الدقيقة أثناء السباقات.

واختتم الأبطال تصريحاتهم بالتأكيد على أن التجديف الشاطئي رغم كونه رياضة غير شائعة جماهيريًا، إلا أنه يتطلب قوة وتركيزًا عاليين، ويمنح ممارسيه خبرات كبيرة في تحمل المسؤولية والمنافسة تحت الضغط، مع تطلعهم لتحقيق المزيد من الميداليات في البطولات القادمة.

