رحيل مهاجم سوبر من الأهلي بعد نهاية الدوري

استقر مسؤولو النادي الأهلي على عدم تفعيل بند شراء المهاجم الأنجولي يلتسن كامويش المعار من نادي ترومسو النرويجي حتى نهاية الموسم الحالي2025-2026.

وجاء هذا القرار نظرا لعدم تقديم المهاجم الأنجولي يلتسين كامويش أي مردود فني منذ انضمامه إلي صفوف القلعة الحمراء على أن يعود إلى ناديه ترومسو النرويجي المنتقل منه إلى صفوف النادي الأهلي بعد إنتهاء منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم 20 مايو الحالي.

ويتبقي للنادي الأهلي مباراتين فى مجموعة التتويج بلقب الدوري الممتاز أمام نظيره فريق انبي والمصري.

يعد كامويش أول الراحلين هذا الموسم نظرا لسعي النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم من نوعية اللاعبين السوبر لقيادة النواحي الهجومية في المواسم القادمة.

وانتقل كامويش إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بقيمة 360 ألف دولار مع وجود بند أحقية شراء نهائي مقابل 1.8 مليون دولار.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة خلف بيراميدز صاحب الـ 50 نقطة والزمالك المتصدر بنفس الرصيد.