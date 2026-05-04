زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. والسلطات تحذر من هزات ارتدادية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر منطقة سان جوليان بشرق إقليم سامار الفلبيني اليوم الاثنين، فيما حذرت السلطات هناك من وقوع هزات ارتدادية.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 2:09 مساءً على عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد تسعة كيلومترات شمال غرب سان جوليان.

وحذر المعهد من وقوع أضرار وهزات ارتدادية جراء الزلزال.

وشعر سكان كانافيد، شرق سامار، ودولاج وألانجالانج في إقليم ليتي، بأقوى الهزات، حيث بلغت شدتها 5 درجات .. وأيقظت هذه الهزات السكان من غفلتهم وتسببت في تأرجح الأشياء المعلقة بشكل ملحوظ.

كما سُجّلت هزة أرضية من الدرجة الرابعة في ثلاث مدن أخرى في ليتي - أبويوج، وبالو، وكاريجارا - بينما وصلت شدة الهزة إلى مقاطعة سورسوجون في جنوب لوزون، بالإضافة إلى مناطق في بيليران، وجنوب ليتي، وأجزاء من شرق سامار.