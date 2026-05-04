قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 3 آلاف لتر سولار

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 3 آلاف لتر مواد بترولية "سولار" محملة على 3 سيارات تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظتى “أسوان ، الأقصر”.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتى أمن "أسوان ، الأقصر" قيام 3 أشخاص بتجميع وحجب المواد البترولية "السولار" ، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم 3 سيارات (2ربع نقل "إحداهما بدون لوحات معدنية"، فنطاس) محمل عليهم (أكثر من 3 آلاف لتر مواد بترولية "سولار")، وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على المواد البترولية من عدة محطات وقود بنطاق المحافظتين بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.