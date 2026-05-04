إنتهت بالتصالح.. الداخلية تكشف عن تفاصيل مشادة بين ضابط بالمعاش وسائق أتوبيس مدارس في بنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر سائق أتوبيس بإحدى المدارس ببنى سويف من قيام أحد أولياء الأمور "ضابط شرطة" بالتعدى عليه بالسب والضرب.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق – مقيم بدائرة مركز الواسطى) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 26 أبريل المنقضى وحال قيامه بتوصيل طلاب المدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسى قام أحدهم بإحداث إزعاج وإخراج يده من نوافذ السيارة فقام بتعنيفه خشيةً عليه ، فقام الطالب بإخبار والدته التى قدمت شكوى ضده لإدارة المدرسة ، كما حررت محضر ضده ومشرفة الميكروباص بالمركز إتهمتهما بالتعدى على نجلها بالسب وسوء معاملته .

وفي التاريخ وأثناء قيامه بإصطحاب الطالب للذهاب للمدرسة حدثت مشادة كلامية بينه ووالدة الطفل قام على إثرها زوجها (ضابط بالمعاش) بالتعدى عليه بالسب ، وقام المذكور بالإنصراف من المكان وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى .. وبإستدعاء الطرفين أبديا رغبتهما فى الصلح والتراضى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

