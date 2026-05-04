حدث فى دولة عربية .. القبض على المتهم بترويج فيديو لطفل يتعاطى المخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفل بتعاطى المواد المخدرة والزعم بحدوث الواقعة بالبلاد.



بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله عام 2022م بإحدى الدول العربية وبتاريخ 29/ أبريل المنقضى قام (أحد الأشخاص) بإعادة نشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى والإدعاء بكون الواقعة حدثت بالبلاد.



أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبمواجهته أقر بحصوله على مقطع الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعى وعلمه بأن الواقعة حدثت بإحدى الدول العربية، وقام بإعادة نشره بكونه بالبلاد لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.