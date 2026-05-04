القبض على مدير كيان تعليمي وهمى بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة ( كيان تعليمى وهمى"بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ) للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (عدد من النماذج تحتوى على بيانات المتدربين – دفتر تحصيل الرسوم – هارد ديسك "محمل عليه شهادات منسوب صدورها للكيان") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .