القبض على 4 سيدات تتزعمن تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالجيزة.

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من بعض المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال قيامهم بشراء بعض المنتجات الغذائية من "تجار جملة" ، وعرض تلك المنتجات عبر صفحة أخرى بسعر أقل من نظيرها بالأسواق على آخرين لشرائها وتحويل قيمتها على محافظ إلكترونية خاصة بأحدهم، إلا أنهم لم يقوموا بإرسال المنتجات للتجار أو سداد قيمتها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المشكو فـى حقهم (4 سيدات " لإحداهن معلومات جنائية" ، شخصين) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

