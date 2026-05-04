قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنمية الصناعية: طرح 31 وحدة إنتاجية بالروبيكي.. والتقديم حتى 25 مايو
جهاز البحيرات يعلن بدء مرحلة الابتكار الأخضر لتمكين صغار منتجي وبائعات الأسماك بالحلول النظيفة
النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. والسلطات تحذر من هزات ارتدادية
الخارجية الباكستانية تعلن تسليم طاقم السفينة “توسكا” إلى إيران اليوم
"الحية ومشعل" يتنافسان على رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس
السعودية تفعل منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة الحجاج عبر منصة نسك مسار
المذيعة سارة خليفة واثنان آخران أمام المحكمة في قضية هتك عرض شاب.. بعد قليل
منحة 1500 وتصل لـ 6000 جنيه للعمالة غير المنتظمة 2026| الشروط ومواعيد الصرف والتحذير من الاحتيال
الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا للقاء سموحة في الدوري
الخارجية الإيرانية: العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير قانوني وهو خطوة أحادية لا مبرر لها
ناقد رياضي: الأهلي تراجع عن فكرة رحيل بيكهام بعد ظهوره الرائع في القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تمكين المرأة.. تدريب 700 سيدة ضمن مشروع إدماج النوع الاجتماعي

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

نظمت وزارة العمل زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة تنفيذ مشروع «دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل»، الذي يجري تطبيقه بعدد من المحافظات.

وأكدت د. شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل،أن المشروع يأتي تجسيدًا لرؤية الوزارة في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، من خلال استهداف تدريب 700 سيدة في محافظات بورسعيد والقاهرة والغربية وأسيوط، من الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهن المرأة المعيلة، وذوات الإعاقة، والسيدات اللاتي ينخرط أطفالهن في سوق العمل، وذلك ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 60 عامًا، ممن لديهن القدرة على العمل.. وخلال الزيارة، جرى متابعة  البرامج التدريبية بمحافظة بورسعيد، والتي تستهدف تأهيل 150 سيدة على عدد من الحرف والمهارات الإنتاجية، من بينها خياطة المفروشات والتطريز اليدوي، إلى جانب إدخال تدريب «صناعة الريزن» لأول مرة ضمن أنشطة المشروع، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للعمل الحر…

وأوضحت د.شيرين أن المشروع لا يقتصر على التدريب المهني، بل يشمل محورًا توعويًا متكاملًا يتناول قضايا المرأة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي عبر تأهيل السيدات ليصبحن رائدات أعمال رقميات، فضلًا عن تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمستفيدات، بما يعكس توجه الدولة نحو تمكين شامل ومستدام للمرأة...كما شهدت الفعاليات جولة تفقدية بمصنع «بلازا» للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار الحر، بمشاركة المتدربات، بهدف ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، حيث الاطلاع  على مراحل الإنتاج داخل المصنع...وأبدت إدارة المصنع استعدادها لتوفير فرص عمل لـ20 سيدة من المتدربات، في خطوة تعكس نجاح المشروع في تحقيق أحد أبرز أهدافه، وهو التشغيل.

شارك في الجولة المهندسة إيمان مسعد، مدير مديرية العمل ببورسعيد، و رشا توفيق، مسؤول شؤون المرأة، و منار العوضي، مسؤول التدريب،ورافق الزيارة من فريق الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل هبة فتحي، باحث أول بالإدارة... حيث جرى استعراض موقف التنفيذ، والتأكيد على أهمية تكامل الجهود لتحقيق المستهدفات بكفاءة...وتأتي  هذه الجهود في إطار التزام وزارة العمل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل،وتزويدها بالمهارات اللازمة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي..ويُعد هذا المشروع نموذجًا عمليًا لجهود وزارة العمل في دعم وتمكين المرأة المصرية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وزارة العمل تمكين المرأة سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

شبانة

شبانة: الدنيا مقلوبة في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن دوري الأبطال

ترشيحاتنا

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

درة

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

بالصور

بجمبسوت.. مى حلمى تتجول فى شوارع أمستردام

مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

منافسة بنتلي.. شاهد سيارة جاجوار الجديدة بقوة 1000 حصان

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد