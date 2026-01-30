كلية حقوق سوهاج : بدء الدراسة بدبلومي القانون العام والخاص

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بالموافقة على إصدار اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحقوق بنظام الساعات المعتمدة، وفقاً للقرار الوزاري رقم ٤٨٩ لسنة ٢٠٢٦.

جامعة سوهاج

واوضح النعماني ان هذا القرار يأتي في إطار استكمال منظومة التعليم القانوني بالجامعة وإعداد كوادر قانونية مؤهلة علميًا وعمليًا، مضيفا ان كلية الحقوق تمتلك نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والخبرات الأكاديمية القادرة على تقديم برامج دراسات عليا على أعلى مستوى.

واضاف الدكتور عثمان عبد القادر عميد الكلية أنه بناء علي القرار الوزاري يتم تفعيل العمل وبدء الدراسة بالخطط الدراسية لدبلومي القانون العام، والقانون الخاص الواردين باللائحة.

واضاف ان الكلية أنهت كافة الاستعدادات الأكاديمية والإدارية لبدء الدراسة، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متميزة للدارسين.