وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
صوت الحارة الذي لم يغب.. كنز الغيطاني يعيد نجيب محفوظ إلى شاشة معرض الكتاب
محافظات

كلية حقوق سوهاج : بدء الدراسة بدبلومي القانون العام والخاص

سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بالموافقة على إصدار اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحقوق  بنظام الساعات المعتمدة، وفقاً للقرار الوزاري رقم ٤٨٩ لسنة ٢٠٢٦.

واوضح النعماني ان هذا القرار  يأتي في إطار  استكمال منظومة التعليم القانوني بالجامعة وإعداد كوادر قانونية مؤهلة علميًا وعمليًا، مضيفا ان كلية الحقوق تمتلك نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والخبرات الأكاديمية القادرة على تقديم برامج دراسات عليا على أعلى مستوى.

واضاف الدكتور عثمان عبد القادر عميد الكلية أنه بناء علي القرار الوزاري يتم تفعيل العمل وبدء الدراسة بالخطط الدراسية لدبلومي القانون العام، والقانون الخاص الواردين باللائحة.

واضاف ان الكلية أنهت كافة الاستعدادات الأكاديمية والإدارية لبدء الدراسة، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متميزة للدارسين.

