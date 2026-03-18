الآثار تعدل رسوم وفترات الزيارة الخاصة لعدد من المواقع الأثرية

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن تعديل رسوم وفترات الزيارة الخاصة لعدد من المواقع الأثرية التابعة المجلس الأعلى للآثار، وذلك وفقًا للكتاب الدوري رقم 48 لسنة 2026.

أفادت غرفة شركات السياحة، بأن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وافق على تعديل رسوم الزيارات التابعة له كالتالي:

1-الهرم الأكبر بقيمة 60 ألف جنيه لعدد 50 فردا مدة الزيارة ساعتان

2-أبوالهول بقيمة 60 ألف جنيه لعدد 50 فردا لمدة ساعة

3-معبد الأقصر بقيمة 60 ألف جنيه لعدد 50 فردا

4-معبد فيلة بقيمة 60 ألف جنيه لعدد 50 فردا

5-المقابر الأثرية بخلاف الأهرامات بقيمة 30 ألف جنيه لعدد 30 فردا.

أوضحت غرفة شركات السياحة، أن رسوم الزيارة لا تشمل رسوم الإشراف ورسوم صندوق العاملين، لافتة إلى أن فيما يخص باقي المواقع الأثرية والمتاحف في حال الفتح الخاص للزيارة يتم تحصيل مبلغ 40 ألف جنيه بالإضافة إلى رسوم الاشراف وصندوق العاملين.



أشارت الغرفة، إلى تحصل التذاكر بالإضافة إلى الرسوم المقررة للزيارة الخاصة أو الفعاليات طبقا لقرارات مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وبالنسبة للمواقع المغلقة يتم تحصيل الرسوم لأقرب موقع مفتوح.

ونوهت الغرفة، بأن موعد تطبيق القرار اعتباراً من 1 أغسطس 2026، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن الموجّه إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة، بشأن تعديل رسوم وفترات الزيارة الخاصة لعدد من المواقع الأثرية التابعة المجلس الأعلى للآثار، وذلك وفقًا لقرار مجلس الإدارة الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2026.