خط أحمر .. تعرف على عقوبات مخالفة مواعيد الغلق الجديدة للمحلات
الجمعة أول أيام الفطر.. دول عربية وإسلامية توحد موعد العيد
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تغادر ساحة الحرب إلى اليونان.. صيانة أم إخفاق؟
المقاولون العرب تفتح بابا لمشروعات ضخمة في غينيا الاستوائية .. تفاصيل مهمة
الجمعة أم السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 في مصر والسعودية
مجتبى خامنئي: إراقة دماء لاريجاني سيدفع القتلة ثمنها قريبا
حُسم الأمر | الجمعة أول أيام عيد الفطر في 7 دول .. وترقّب إعلان البقية
انقلاب ميكروباص.. إصابة 16 شخصا بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
احتياطي النفط .. مؤشر صادم في الصين بسبب الحرب الإيرانية
مصدر يكشف تفاصيل العرض الحقيقي للاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي
أول رد فعل رسمي للكاف بشأن سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال
العمل عن بُعد.. إجراءات استثنائية لترشيد الطاقة بسبب حرب إيران
استعدادًا لإجازة عيد الفطر المبارك.. تعليمات عاجلة لجميع مستشفيات جامعة القاهرة

حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مع استقبال مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات الجراحية، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بضرورة تواجد جميع الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات خلال فترة العيد، إلى جانب زيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، وتجهيز فرق طبية احتياطية من مختلف التخصصات تحسبًا لأي طوارئ، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدليات الطوارئ، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته بالكميات الكافية.

كما شدد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على جاهزية أقسام الرعاية المركزة وغرف العمليات لاستقبال أي حالات طارئة، والتنسيق الكامل بين إدارات المستشفيات المختلفة لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة، مع تفعيل خطط الطوارئ والإخلاء إن لزم الأمر، والمتابعة المستمرة للأوضاع التشغيلية بالمستشفيات خلال فترة الإجازة، وإعداد تقارير يومية عن سير العمل لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على مستشفيات الجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جاهزية مستشفيات جامعة القاهرة للتعامل مع أي حالات مرضية تتردد عليها خلال فترة العيد، مشيرًا إلى توافر كميات كافية من أكياس الدم لمختلف الفصائل ومشتقاتها، واستعداد مركز السموم للتعامل مع أي حالات تسمم طارئة، إلى جانب توافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائي، واستمرار عمل أقسام الطوارئ والرعاية المركزة وغرف العمليات والمعامل والأشعة على مدار الساعة.

وأضاف الدكتور حسام صلاح أنه تم تجهيز فرق طبية وتمريضية احتياطية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة، تحسبًا لأي طوارئ قد تستدعي الدفع بها بشكل فوري، مؤكدًا مراجعة صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية، والمولدات الكهربائية، وتانكات الأكسجين، والتكييفات، والمصاعد، والتأكد من جاهزية أجهزة الحماية المدنية، إلى جانب تواجد أفراد الأمن على مدار اليوم وسرعة الإبلاغ عن أي حالة طارئة.

وأشار إلى متابعة الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالتنسيق مع نائبه الدكتور هاني العسلي، توفير المخزون الاستراتيجي من الاحتياجات والمستلزمات الطبية، كما تمت متابعة جاهزية مستشفى الطوارئ مع الدكتور أحمد ماهر مدير المستشفى لاستقبال جميع الحالات والتعامل الفوري معها، إلى جانب الاطمئنان على استعدادات مستشفى أبو الريش الياباني ومستشفى المنيرة مع الدكتور رشا جمال والدكتور شريف الأنوري، وكذلك متابعة جاهزية مستشفى النساء والتوليد مع الدكتور أحمد محمود للتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة العيد.

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

رام 1500 باك كانتري موديل 2026

رام 1500 باك كانتري 2026 تظهر لأول مرة

تشكيلة من الهواتف الرائدة من الجيل التالي من المتوقع أن تطلقها شركة هونر وهي هواتف Honor Magic 9 وMagic 9 Pro وMagic 9 RSR ,

بمواصفات استثنائية ..هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

لكزس IS موديل 2026 الجديدة

شاهد| لكزس IS موديل 2026 الجديدة

بالصور

أعراض التسمم من الفسيخ وطرق الوقاية منه

الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟

رسميا .. بي إم دبليو تطلق الفئة الثالثة الكهربائية 2027

بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ

قبل العيد.. اعرفي فوائد زيت السمسم للبشرة وأهم أضراره

علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد