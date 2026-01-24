قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبالغة وتطبيل سياسي.. تعليق عمرو أديب على تصريحات ترامب بشأن أوضاع غزة
أسعار السجائر اليوم السبت 24 يناير 2026 للمستهلك
نفسي أطلع ظابط زي أبويا.. الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد رامي هلال
الرئيس السيسي يشاهد أحدث النظم والمعدات الحديثة لجهاز الشرطة المصرية
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة
تحت أنظار الرئيس السيسي.. فيلم تسجيلي عن بطولة الشهيد العقيد رامي هلال
كمامة ومصحف صغير في يده| بدء استئناف رمضان صبحي على حبسه عاما
سندافع عن إيران حتى الموت.. قائد القوات البرية يجتمع مع الحرس الثوري
مصر تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي
سخان غاز يتسبب في اختناق شقيقتين داخل منزل بالعزبة والعرب في سوهاج
الشرق الأوسط على حافة التصعيد.. الانتشار الأمريكي يبلغ ذروته والقرار بيد ترامب
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم السبت 24-1-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرارات هامة بشأن واقعة وفاة أم وأولادها الـ 4 ضحايا تسريب غاز بشبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بتشريح جثامين أم وأولادها الـ 4 ضحايا تسريب غاز داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة قليوب، لبيان السبب الدقيق للوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.


كما كلفت النيابة العامة مأمور مركز شرطة قليوب بنقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحهم، وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار حروق بالجثامين، وتحديد توقيت وسبب الوفاة، وما إذا كانت ناتجة عن الحريق أو تسريب غاز.


معاينة موقع الحادث 


وشملت قرارات النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، ورفع آثاره، وبيان سبب اندلاعه، وما إذا كان نتيجة تسريب غاز أو وجود شبهة جنائية، مع إعداد تقرير فني مفصل عن الواقعة. 

كما أمرت النيابة بانتداب فني من شركة الغاز لفحص توصيلات الغاز وسخان الشقة، وبيان وجود أي تسريب من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وظروف وملابسات تسريب الغاز، مع إخطارها فور الانتهاء من التقارير الفنية لاتخاذ القرار القانوني اللازم.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

المهندس كريم بدوى وزير البترول

ذكرى وطنية خالدة.. وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار في دافوس: شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لدعم النقل عدة مشاريع

اسهم

العوامل الجيوسياسية تدفع وول ستريت لتكبد خسارة أسبوعية ثانية

بالصور

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

