قرارات هامة بشأن واقعة وفاة أم وأولادها الـ 4 ضحايا تسريب غاز بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بتشريح جثامين أم وأولادها الـ 4 ضحايا تسريب غاز داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة قليوب، لبيان السبب الدقيق للوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.



كما كلفت النيابة العامة مأمور مركز شرطة قليوب بنقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحهم، وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار حروق بالجثامين، وتحديد توقيت وسبب الوفاة، وما إذا كانت ناتجة عن الحريق أو تسريب غاز.



معاينة موقع الحادث



وشملت قرارات النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، ورفع آثاره، وبيان سبب اندلاعه، وما إذا كان نتيجة تسريب غاز أو وجود شبهة جنائية، مع إعداد تقرير فني مفصل عن الواقعة.

كما أمرت النيابة بانتداب فني من شركة الغاز لفحص توصيلات الغاز وسخان الشقة، وبيان وجود أي تسريب من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وظروف وملابسات تسريب الغاز، مع إخطارها فور الانتهاء من التقارير الفنية لاتخاذ القرار القانوني اللازم.