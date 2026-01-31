قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استنشقوا غاز.. القصة الكاملة لاختناق 9 أشخاص بينهم 5 صغار بسوهاج

اصابة اسرة باختناق بسوهاج
اصابة اسرة باختناق بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تعرض 9 اشخاص لحالة اختناق بينهم 5 اطفال اثر تعرضهم لاستنشاق غاز طبيعي باحد المنازل..

اصابة 9 اشخاص باختناق

شهدت محافظة سوهاج حالة من القلق، عقب استقبال مستشفى سوهاج العام 9 مصابين؛ إثر استنشاق غاز طبيعي داخل أحد المنازل؛ ما أسفر عن إصابتهم بحالات اختناق متفاوتة، وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم.

تفاصيل الواقعة


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول عدد من الأشخاص إلى مستشفى سوهاج العام، مصابين بحالات اختناق؛ نتيجة استنشاق غاز طبيعي داخل أحد المنازل بدائرة المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة ووصول كل من: “أريام. إ”، 11 عامًا، و"ياسين. م"، 11 عامًا، و"حمزة. م"، 10 سنوات، و"هدى. م"، 4 سنوات ونصف، و"رحيم. م"، سنة ونصف، و"إيمان. أ"، 40 عامًا، و"مروة. أ"، 37 عامًا، و"هدى. ك"، 65 عامًا، و"أسماء. أ"، 33 عامًا.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين عانوا من أعراض اختناق شملت ضيق في التنفس، ودوار، وحالات إعياء عام، وتم التعامل معهم فور وصولهم إلى المستشفى، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأوضحت المصادر أن الحالات جميعها مستقرة، ولا توجد وفيات، مع استمرار متابعة المصابين، خاصة الأطفال، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم الشفاء.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بها، مع إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب وملابسات الحادث.

سوهاج تسرب غاز اختناق اسرة 5 اطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

النجمة كاثرين أوهارا

بطل Home Alone يودع كاثرين أوهارا بكلمات مؤثرة

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مؤلفتا «صوت الحضارة الخفي»: نُجيب عن سؤال «هل نحن امتداد حقيقي للمصريين القدماء؟»

سميرة سعيد

افتقدناه منذ زمن طويل.. سر حزن سميرة سعيد

بالصور

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد