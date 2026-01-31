قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد الموقف الإقليمي في مدينة المنيا الجديدة
بعد ربع ساعة.. شوبير ينقذ الأهلي والتعادل السلبي يسيطر على لقاء يانج افريكانز
رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بديل بلوكات الايواء بالمنيا
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فن وثقافة

بطل Home Alone يودع كاثرين أوهارا بكلمات مؤثرة

النجمة كاثرين أوهارا
النجمة كاثرين أوهارا
أحمد إبراهيم

كشفت عائلة النجمة كاثرين أوهارا، بطلة فيلم Home Alone، عن وفاتها أمس في منزلها بولاية لوس أنجلوس الامريكية، عن عمر يناهز الـ 71 عاماً. 

ونشر كولكين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث حرص على توديعها قائلا : "أمي، اعتقدت أن لدينا الوقت، أردت المزيد من الوقت، أردت الجلوس على كرسي إلى جانبك، كان لدي الكثير لأقوله لك، أحبك".

تفاصيل وفاة كاثرين أوهارا

وأعلنت بعض  المصادر أن أوهارا، التي ذاع صيتها عالميًا بأدوارها السينمائية والتلفزيونية، رحلت دون الكشف حتى الآن عن سبب الوفاة.

تُعَّد أوهارا من أبرز نجمات الكوميديا العالمية، واشتهرت بدورها في الجزء الأول من فيلم Home Alone عام  1990 حيث جسدت دور والدة كيفن ماكاليستر، في الفيلم الكوميدي العائلي الشهير الذي يتناول قصة طفل تُترك عائلته بالخطأ في المنزل خلال عطلة عيد الميلاد.

وحقّقت لها شهرة واسعة لجمهورٍ أوسع بدورها في المسلسل التلفزيوني الكوميدي Schitt’s Creek، الذي منحها جوائز وتقديرًا كبيرًا، إضافة إلى أدوار بارزة في أفلام مثل Beetlejuice وThe Nightmare Before Christmas وأعمال المخرج كريستوفر غيست.

وأثارت وفاتها حزنًا واسعًا بين المعجبين والنقاد على حد سواء، تقديرًا لمسيرة فنية امتدت لخمسة عقود تركت فيها بصمة واضحة في عالم السينما والكوميديا.

النجمة كاثرين أوهارا كاثرين أوهارا فيلم Home Alone لوس أنجلوس كولكين وفاة كاثرين أوهارا

