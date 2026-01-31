مصطفى شعبان يحيي ذكرى شقيقه بكلمات مؤثرة

نشر الفنان مصطفى شعبان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يحيي فيه ذكرى رحيل شقيقه وذلك بكلمات مؤثرة.

وقال مصطفى شعبان : حتى لو رحلت عن هذه الدنيا فأستطيع أن أتكلم معك بالدعاء، سنة كاملة دونك يا أخي، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته بقدر نقاء قلبك وروحك.

مصطفى شعبان بطل مسلسل “درش”

مصطفى شعبان يشارك فى رمضان المقبل بطولة مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ويشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسبين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

ومن المنتظر أن يُعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يحقق صدى واسعًا لدى الجمهور، خاصة في ظل مشاركة نخبة من النجوم وتقديم حبكة درامية مختلفة.

أعمال مصطفى شعبان

وكان أحدث أعمال مصطفى شعبان، هو مسلسل حكيم باشا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان، شارك في بطولته، كل من: (رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، منذر رياحنة، وأخرون) وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث يقدم الفنان مصطفى شعبان اللون الدرامي الصعيدي لأول مرة من خلال هذا العمل، الذي سيكون من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

كان أحدث أعمال الفنان مصطفى شعبان هو مسلسل "المعلم" الذى تم عرضه فى الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل المعلم بطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.