بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
نينا مغربي تخوض تجربة رومانسية جديدة أمام أمير كرارة في مسلسل "رجال الظل.. عملية رأس الأفعى"

تشارك الفنانة الشابة نينا مغربي  في مسلسل «رجال الظل.. عملية رأس الأفعى»، أمام النجم أمير كرارة، في عمل درامي يجمع بين التشويق والبعد الإنساني، وتظهر نينا مغربي خلال أحداث المسلسل في شخصية «فرح»، وهي شخصية رومانسية محورية تربطها علاقة عاطفية مع بطل العمل أمير كرارة، في إطار درامي تتشابك فيه المشاعر مع الصراعات والأحداث المتلاحقة.

وقامت نينا بالاستعداد للشخصية جيدا، لتقديمها بأسلوب جذاب وهادئ، خاصة بعد استعدادها المكثف للدور والاهتمام بأدق تفاصيله النفسية والإنسانية، إذ يعد هذا الدور نقلة مهمة في مسيرة نينا مغربي، حيث تخوض من خلاله تجربة مختلفة تبرز قدراتها التمثيلية وتمنحها مساحة أوسع للتعبير، لا سيما في المشاهد العاطفية التي تعتمد على الإحساس والتلقائية.

أعمال نينا مغربي 

وكانت نينا مغربي قد لفتت الأنظار منذ بداياتها الفنية من خلال مشاركتها في مسلسل «نسر الصعيد»، ثم واصلت حضورها اللافت في أعمال لاقت صدى واسعا، من بينها «ليالينا 80»، إلى جانب عدد من الأعمال الدرامية الأخرى التي أسهمت في بناء رصيدها الفني، وشهدت الفترة الأخيرة تألقا لافتا لنينا مغربي، حيث شاركت في مسلسل «الكتيبة 101» الذي حظي بإشادات نقدية وجماهيرية، إضافة إلى مسلسل "نعيشها بفرحة".

وعلى صعيد السينما، تستعد نينا مغربي لخوض تجربة جديدة من خلال فيلم سينمائي مصري–سعودي من المقرر بدء تصويره عقب شهر رمضان المقبل.

