افتقدناه منذ زمن طويل.. سر حزن سميرة سعيد

نشرت الفنانة سميرة سعيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تنعى فيه الفنان المغربي الراحل عبد الهادي بالخياط.

وقالت سميرة سعيد: "حزنت بالغ الحزن لوفاة فقيدنا عبد الهادي بالخياط، صوته له أثر كبير في تشكيل وجداني الفني وفي تاريخ الأغنية المغربية، افتقدناه منذ زمن طويل، والآن هو في رحاب الله، الصبر والسلوان لأسرته الصغيرة وعزائي الكبير لكل محبيه".

سميرة سعيد

انطلقت مسيرة سميرة سعيد منذ نشأتها في الرباط بالمغرب، وانتقلت إلى مصر لتحصل على الجنسية المصرية وتدخل في مرحلة احتراف الغناء.

بدأت سميرة سعيد مشوارها الفي في العاشرة من عمرها، حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي، وغنّت للراحلة أم كلثوم ولفتت إليها الأنظار.

قدمّت أسطوانتها المصرية الأولى عام 1977 التي تحتوي على أغنيتين «الحب اللي أنا عايشاه» و«الدنيا كده»، وتلقت بعدها دعوات للمشاركة في حفلات غنائية على مستوى الوطن العربي، من دول الخليج والشرق الأوسط.

غنت سميرة سعيد من ألحان العديد من العمالقة أبرزهم محمد سلطان، ومحمد الموجي، وحلمي بكر، الذي قدم لها العديد من الأعمال الناجحة.

أعمال سميرة سعيد

في مايو الماضي، طرحت الديفا سميرة سعيد كليب أغنيتها الجديدة "كداب"، وهى من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وإخراج نضال هانى.

وطرحت الديفا سميرة سعيد أحدث وأولى أغنياتها فى عام 2024 بعنوان "كان"، عبر موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

وتم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.