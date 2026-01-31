قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد الموقف الإقليمي في مدينة المنيا الجديدة
بعد ربع ساعة.. شوبير ينقذ الأهلي والتعادل السلبي يسيطر على لقاء يانج افريكانز
رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بديل بلوكات الايواء بالمنيا
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضي يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "علي كلاي"

مسلسل علي كلاي
مسلسل علي كلاي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد العوضي عن البوستر الرسمي لمسلسل “علي كلاي”، المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضاني المقبل. 

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل علي كلاي 

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.

كانت النجمة درة خطفـت الأضواء بعد طرح البرومو التشويقى لمسلسل «على كلاي»، والذى تشارك فى بطولته بجانب الفنان أحمد العوضى، بعدما أطلت بشخصية «ميادة الديناري».

مسلسل علي كلاي 

ومع طرح البرومو تصدرت درة نسب المشاهدة والتفاعل محققة أرقامًا لافتة، إذ كشفت مبكرًا لقطات البرومو طبيعة العلاقة المعقدة بين ميادة الدينارى والبطل على كلاى الذى يجسده النجم أحمد العوضى، مؤكدة أن الشخصية النسائية ليست مجرد شريك فى الحكاية، بل العقل المدبر والقوة الخفية التى صنعت النفوذ والهيبة.

وفى إطار الترويج للعمل، نشرت قناة ON البوستر الرسمى لشخصية درة فى مسلسل «على كلاي»، لتتصدر واجهة الدعاية لدراما رمضان المقبلة، فى إشارة واضحة لثقل الشخصية ومحوريتها داخل الأحداث.

يُعد مسلسل «على كلاي» من أكثر الأعمال المنتظرة، ويعتمد على إيقاع تشويقى وصدامات درامية مكثفة، مع شخصيات مرسومة بعناية، توحى بمواجهة مختلفة وموسم يحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

ثنائية درامية مشتعلة بين درة وأحمد العوضي

يرتكز العمل على ثنائية درامية قوية تجمع درة بالنجم أحمد العوضى، ضمن سياق إنسانى مشوق يقوم على التصاعد النفسى والصراعات المتشابكة بين الطموح، السلطة، والعلاقات الاجتماعية، ما يجعله من أبرز رهانات رمضان.

أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي مسلسل علي كلاي درة الفنانة درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

الاهلي

عمرو الدرديري: مباراة الأهلي ويانج صعبة لهذه الأسباب

امام عاشور

أسامة حسني: ملف إمام عاشور أُغلق تمامًا قبل مواجهة يانج أفريكانز

الفاخروري

إبراهيم فايق: صفقة الفاخوري ضاعت والبطل الحقيقي شاحن بيراميدز

بالصور

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد