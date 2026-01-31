أحمد العوضي يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "علي كلاي"

كشف الفنان أحمد العوضي عن البوستر الرسمي لمسلسل “علي كلاي”، المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضاني المقبل.

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل علي كلاي

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.

كانت النجمة درة خطفـت الأضواء بعد طرح البرومو التشويقى لمسلسل «على كلاي»، والذى تشارك فى بطولته بجانب الفنان أحمد العوضى، بعدما أطلت بشخصية «ميادة الديناري».

مسلسل علي كلاي

ومع طرح البرومو تصدرت درة نسب المشاهدة والتفاعل محققة أرقامًا لافتة، إذ كشفت مبكرًا لقطات البرومو طبيعة العلاقة المعقدة بين ميادة الدينارى والبطل على كلاى الذى يجسده النجم أحمد العوضى، مؤكدة أن الشخصية النسائية ليست مجرد شريك فى الحكاية، بل العقل المدبر والقوة الخفية التى صنعت النفوذ والهيبة.

وفى إطار الترويج للعمل، نشرت قناة ON البوستر الرسمى لشخصية درة فى مسلسل «على كلاي»، لتتصدر واجهة الدعاية لدراما رمضان المقبلة، فى إشارة واضحة لثقل الشخصية ومحوريتها داخل الأحداث.

يُعد مسلسل «على كلاي» من أكثر الأعمال المنتظرة، ويعتمد على إيقاع تشويقى وصدامات درامية مكثفة، مع شخصيات مرسومة بعناية، توحى بمواجهة مختلفة وموسم يحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

ثنائية درامية مشتعلة بين درة وأحمد العوضي

يرتكز العمل على ثنائية درامية قوية تجمع درة بالنجم أحمد العوضى، ضمن سياق إنسانى مشوق يقوم على التصاعد النفسى والصراعات المتشابكة بين الطموح، السلطة، والعلاقات الاجتماعية، ما يجعله من أبرز رهانات رمضان.