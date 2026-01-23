مصرع أم وأطفالها الأربعة في تسرب غاز داخل شقتهم بشبرا الخيمة

لقيت أم وأطفالها الأربعة مصرعهم إثر تسرب غاز داخل شقتهم بشارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتم التحفظ على الجثامين في انتظار وصول النيابة لإجراء المعاينة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثامين أم و4 أبناء داخل شقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وجرى الدفع بسيارات الإسعاف من فرع إسعاف القليوبية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثامين أم و4 أبناء إثر تسرب غاز بشقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي: "الأم"، شيماء صادق، 31 سنة، والأبناء محمد إبراهيم عبد الرحمن، ومصطفى إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن، وتم التحفظ على الجثامين لحين حضور فريق من النيابة العامة.