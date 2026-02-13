سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة،تباينًا محدودًا داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول، مع تقارب مستويات الشراء والبيع بين أغلب البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 12.580 جنيه – بيع 12.606 جنيه

البنك المصري الخليجي: شراء 12.533 جنيه – بيع 12.585 جنيه

ميد بنك: شراء 12.493 جنيه – بيع 12.618 جنيه

QNB الأهلي: شراء 12.477 جنيه – بيع 12.505 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 12.471 جنيه – بيع 12.500 جنيه

البنك المركزي المصري: شراء 12.467 جنيه – بيع 12.504 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 12.460 جنيه – بيع 12.690 جنيه

بنك HSBC: شراء 12.460 جنيه – بيع 12.490 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.456 جنيه – بيع 12.486 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 12.443 جنيه – بيع 12.493 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 12.438 جنيه – بيع 12.479 جنيه

بنك مصر: شراء 12.435 جنيه – بيع 12.505 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 12.434 جنيه – بيع 12.505 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 12.414 جنيه – بيع 12.499 جنيه

بنك البركة: شراء 12.403 جنيه – بيع 12.492 جنيه

كريدي أجريكول: شراء 12.400 جنيه – بيع 12.490 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 12.340 جنيه – بيع 12.619 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.146 جنيه – بيع 12.495 جنيه.