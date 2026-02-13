سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة،تباينًا محدودًا داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول، مع تقارب مستويات الشراء والبيع بين أغلب البنوك.
سعر الريال السعودي اليوم
مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 12.580 جنيه – بيع 12.606 جنيه
البنك المصري الخليجي: شراء 12.533 جنيه – بيع 12.585 جنيه
ميد بنك: شراء 12.493 جنيه – بيع 12.618 جنيه
QNB الأهلي: شراء 12.477 جنيه – بيع 12.505 جنيه
المصرف العربي الدولي: شراء 12.471 جنيه – بيع 12.500 جنيه
البنك المركزي المصري: شراء 12.467 جنيه – بيع 12.504 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 12.460 جنيه – بيع 12.690 جنيه
بنك HSBC: شراء 12.460 جنيه – بيع 12.490 جنيه
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.456 جنيه – بيع 12.486 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB: شراء 12.443 جنيه – بيع 12.493 جنيه
بنك الإسكندرية: شراء 12.438 جنيه – بيع 12.479 جنيه
بنك مصر: شراء 12.435 جنيه – بيع 12.505 جنيه
البنك الأهلي المصري: شراء 12.434 جنيه – بيع 12.505 جنيه
بنك قناة السويس: شراء 12.414 جنيه – بيع 12.499 جنيه
بنك البركة: شراء 12.403 جنيه – بيع 12.492 جنيه
كريدي أجريكول: شراء 12.400 جنيه – بيع 12.490 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK: شراء 12.340 جنيه – بيع 12.619 جنيه
البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.146 جنيه – بيع 12.495 جنيه.