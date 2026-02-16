قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ظهور لافت لـ ناهد السباعي عبر إنستجرام

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ميرنا محمود

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة من أحدث ظهور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ناهد السباعي في الصور بإطلالة شتوية لافته،لتكشف عن جمالها وأناقتها ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة كما تركت شعرها منسدلا على كتافيها بطريقه تبرز جمالها.

أعمال ناهد السباعي
وتعيش الفنانة ناهد السباعي حالة من النشاط السينمائي، حيث من المقرر ان يعرض لها عملين دفعة واحدة خلال الفترة القادمة.

ويعرض في البداية لـ ناهد السباعي فيلم" السادة الافاضل" وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

