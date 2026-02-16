تريزيجيه يتصدر المشهد في دوري الأبطال رغم غيابه عن الأهلي

نجح محمود حسن تريزيجيه، نجم نادي الأهلي، في فرض نفسه كأفضل لاعب في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، رغم غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه على فيسبوك ''محمود حسن تريزيجيه يتصدر قائمة هدافى دورى أبطال أفريقيا''



تفاصيل مباراة الأهلي والجيش الملكي

شهدت مباراة النادي الأهلي ضد منافسه الجيش الملكي عدة مشاهدة مثيرة في المدرجات بعد إلقاء جماهير الأحمر زجاجات المياه في أرضية الملعب.

واستدعت الأحداث المثيرة خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، رؤية على العقوبات المتوقعة عقب شغب الجماهير خصوصا بعد تقدم نادي الجيش الملكي المغربي بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف” بسبب الاحداث الأخيرة.

وأصدر نادي الجيش الملكي بيانا تستنكر فيه بشدة السلوكيات اللارياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني، بحسب البيان.