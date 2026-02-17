شركة مياه البحر الأحمر تنظم يومًا بيئيًا توعويًا لطلبة المدارس بالغردقة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر يومًا بيئيًا توعويًا لطلبة المدارس بمدينة الغردقة، بمشاركة عدد من الجهات.

وذلك في إطار توجيهات الدولة بأهمية تكاتف الجهود لرفع الوعي لدى طلاب المدارس باعتبارهم أساس التنمية، وبهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ودعم السلوكيات الإيجابية لدى النشء.

وشهدت الفعاليات مشاركة مديرية التربية والتعليم، والهيئة العامة للاستعلامات – إدارة إعلام البحر الأحمر، ونادي الغردقة الرياضي، ونادي المتطوعين، ومشروع مسار سلام التابع لوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من المدارس بمدينة الغردقة، حيث تضمنت الأنشطة التوعية بأهمية الحفاظ على موارد المياه وترشيد الاستهلاك، والحفاظ على بيئة البحر الأحمر، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات للتوعية بالاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم معلومات عامة للمشاركين عن محافظة البحر الأحمر.

وخلال اليوم البيئي، تم تشكيل فرق "سر الحياة" بالمدارس لمشاركة الطلاب في نشر الوعي بين زملائهم، كما تم تنفيذ مسابقات وأنشطة تفاعلية، والإعلان عن مسابقة "فكرة لبكرة" لاستحداث طرق مبتكرة للتوعية بترشيد الاستهلاك، مع تقديم جوائز رمزية للمشاركين.

وفي هذا السياق، قام اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بتكريم المدرسة الحاصلة على المركز الأول في مسابقات التوعية والأنشطة التفاعلية.

وتقدم رئيس الشركة بالشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات، مشيدًا بدور مديرية التربية والتعليم في المشاركة المستمرة بجميع فعاليات الشركة.

كما أشاد بدور طلاب المدارس في توعية زملائهم والمناطق المحيطة بالمدارس، ومشاركتهم في الإذاعة المدرسية والعروض المسرحية والمسابقات الفنية التي تهدف إلى رفع الوعي بأساليب غير تقليدية.

وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم أن الشركة تحرص على تنفيذ العديد من الفعاليات بجميع مدن المحافظة، بهدف تحويل ترشيد استهلاك المياه إلى ثقافة وسلوك عام داخل المجتمع، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الموارد وتحقيق الاستدامة.