يارب ارحم قلباً كان أحن عليا من الدنيا كلها.. ريم مصطفى تطلب الدعاء لوالدتها

حرصت الفنانة ريم مصطفي ، على نعي والدتها التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة ، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

وكتبت ريم عبر حسابها علي مواقع التواصل الإجتماعي :"يا رب ارحم قلباً كان أحن عليا من الدنيا كلها أمي ..برجاء قراءة الفاتحة لأمي".

وكانت قد دخلت ريم مصطفي ، في حالة انهيار في جنازة والدتها.

وظهر فى الجنازة أولاد الفنانة ريم مصطفى فى أحدث ظهور لهما حيث لديها ولدان.

وتواصل الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "فن الحرب"، الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2026، والمقرر عرضه حصريًا عبر قناة CBC، إلى جانب منصتي Watch it و Yango Play، في عمل درامي مرتقب يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى، وهو التعاون الذي لفت أنظار الجمهور منذ الإعلان عن المشروع وانطلاق حملته الدعائية.

وتواصل الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "فن الحرب"، الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2026، والمقرر عرضه حصريًا عبر قناة CBC، إلى جانب منصتي Watch it و Yango Play، في عمل درامي مرتقب يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى، وهو التعاون الذي لفت أنظار الجمهور منذ الإعلان عن المشروع وانطلاق حملته الدعائية.