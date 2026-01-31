الإسكندرية .. مصرع شخص في حادث تصادم أعلى محور المحمودية

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم، إثر حادث مروري أعلى محور المحمودية، أول كوبري المطار بمحافظة الإسكندرية، بعد أن اصطدمت سيارته بالرصيف الفاصل بين الاتجاهين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى محور المحمودية في نطاق منطقة كوبري المطار، وبالانتقال والفحص تبين أن قائد سيارة خاصة فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بالرصيف الواقع بين الاتجاه النازل بجوار الكوبري والاتجاه الصاعد، وأسفر الحادث عن وفاته في الحال.

وانتقلت قوات المرور والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمان إلى المشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية التي تأثرت لفترة وجيزة.

وتم حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.